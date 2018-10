Češi jsou hrdý národ a nemusí být na nikom závislí, tvrdí Albrightová

Podle Albrightové jsou nejdůležitějšími osobnostmi v československé historii první prezident Tomáš Garrigue Masaryk a také jeho pozdější nástupce ve funkci Václav Havel. „Masaryka jsem si vážila jako člověka. Přemýšlel o tom, jak lidé mají žít, vypadal jako prezident, choval se jako prezident,“ řekla České televizi Albrightová.

T. G. Masaryk také vytvořil dokument zvaný Washingtonská deklarace, inspirovaný Deklarací nezávislosti Thomase Jeffersona. „Nejdůležitějšími body této deklarace jsou především nezávislost. Češi chtěli demokratický stát, kde má každý člověk svá práva. Je zajímavé, že v ní mluvili i o tom, že muži a ženy mají mít stejná práva, což v té době nebylo ani v Americe,“ oceňuje bývalá ministryně zahraničí USA.

Madeleine Albrightová Narodila se roku 1937 v Praze jako Marie Jana Körbelová. Během dětství odešla s rodinou hned dvakrát do exilu. Poprvé před Hitlerem do Londýna, podruhé před komunistickou totalitou do Spojených států. v USA vystudovala a zahájila svou akademickou a politickou kariéru. Je historicky první ženou, která působila jako ministryně zahraničních věcí USA. Ve funkci byla od roku 1997 do 2001.

Československo tehdy vznikalo i díky tomu, že lidé chtěli znát svou identitu. Chtěli svou identitu, ne identitu Habsburků. Samostatné Československo bylo podle Albrightové povedeným projektem.



„Do roku 1989 – s výjimkou osmašedesátého – bylo těžké být český Američan. Lidé pořád říkali: Co se tam u vás vlastně děje? Vy nic neděláte! A pak přišel prezident Havel jako morální výstup toho, co Češi mohou dělat. Co Masaryk začal, Havel přenesl do moderní demokracie,“ ocenila Albrightová přínos další hlavy státu po sametové revoluci v roce 1989.

Češi jsou podle ní hrdým národem. „Ale musí být hrdí na to, čím byli a čím mohou být. Ne vždycky na to, co se děje teď. Co je moc důležité, je, kam člověk patří, jakou chtějí mít lidé vládu, jestli vláda odpovídá tomu, co lidé chtějí, a jestli mají šanci vědět, co se děje okolo nich. 21. století je hrozně komplikované,“ tvrdí.

„Těch sto let bylo těžkých, byla ještě jedna světová válka a pak komunisti. I když Sovětský svaz zmizel, lidé si ještě nedovedou uvědomit, že jsou nezávislí, že nemusí být pod nikým,“ upozorňuje Albrightová.



„Je důležité, aby Češi přemýšleli o tom, čím byli a uvědomili si svoje počátky. To jak Masaryk dokázal ukotvit demokracii, která opravdu fungovala, vzpomenout na Václava Havla a zároveň přemýšlet o tom, čím jako národ v budoucnu být mohou. Nemusí být národem, který bude někým řízený,“ dodala.