Albrightová kritizuje Trumpa, posiluje podle ní fašismus ve světě

Trump podle Albrightové místo mobilizace zahraničních partnerů a spolupráce na řešení světových problémů, prosazuje doktrínu „každý národ pro sebe“ a vede tak Spojené státy do izolované pozice. „Místo toho, aby se zapojil do vytváření demokracie, urazil spojence i sousedy USA. Odklonil se od mezinárodních dohod, zbavil jednotlivá ministerstva jejich rolí,“ napsala Albrightová ve svém komentáři v The New York Times.

Podle bývalé ministryně zahraničních věcí je nárůst fašismu patrný na celém světě. V komentáři zmínila znovuzvolení Vladimira Putina ruským prezidentem, krajně pravicové hnutí Alternativa pro Německo, které se ve spolkové republice stalo hlavní opoziční stranou, nebo posilování moci čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který prosadil změnu ústavy omezující do výkonu funkce prezidenta.

„Má-li demokracie překonat mnohé překážky, je potřeba amerického vedení. To bylo nezpochybnitelné po celé dvacáté století. To, co pan Trump říká, dělá a nedělá, neustále snižuje pozitivní vliv Spojených státu na mezinárodním poli,“ uvádí Albrightová, podle níž Trump napadá soudnictví, vysmívá se médiím nebo uráží přistěhovalce a země, odkud pocházejí.

Ani prezident není nad zákonem

Řešení je podle Albrightové několik. „Co je potřeba udělat? Nejdříve bránit pravdu. Svobodná média nejsou nepřítelem Američanů, jsou jejich ochráncem. Zadruhé musíme posílit zásadu, že nikdo - ani prezident - není nad zákonem. Za třetí bychom měli podpořit demokratický proces i tím, že s úctou vyslechneme ty, s nimiž nesouhlasíme, a ignorovat radu: S tím nemůžeme nic udělat,“ dodává Albrightová.

Není to poprvé, co osmdesátiletá bývalá politička Trumpa veřejně kritizovala. Loni v únoru se například přidala k žalobě proti Trumpově dekretu, který zakazoval občanům sedmi většinou muslimských zemí vstup na americké území (více čtěte v článku Trumpův migrační dekret čelí řadě žalob, přidala se Albrightová i Kerry).

Krátce po Trumpově inauguraci rovněž prohlásila, že, pokud Trump zavede databázi amerických muslimů, je připravena se do ní zapsat. „Byla jsem vychovávána jako katolička, pak jsem vstoupila do episkopální církve a později jsem zjistila, že moje rodina byla židovská. Jsem připravena se solidárně zaregistrovat jako muslimka,“ uvedla tehdy Albrightová na Twitteru a odkazovala na dva roky starý rozhovor, při němž Trump soupis muslimů slíbil. Americký prezident se od záměru později distancoval (více podrobností v článku Pokud bude Trump registrovat muslimy, přihlásím se, uvedla Albrightová).