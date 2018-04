Orbánovu vítězství nahrála rostoucí ekonomika i migrační krize

Orbán ohlásil změny ve vládě Maďarský premiér Viktor Orbán hodlá provést v nové vládě významné změny. V úterý sdělil, že přesuny v kabinetu hodlá provést „většinou s novými lidmi“. Nový vládní tým by podle něj mohl vzniknout během tří až čtyř týdnů. Fidesz po výrazném volebním úspěchu obsadí v zákonodárném sboru společně s koaličními křesťanskými demokraty 134 ze 199 křesel. Pozorovatelé upozorňují, že mu to umožní dál pohodlně upevňovat moc a pokračovat ve své protiimigrační politice. Orbán to naznačil, když prohlásil, že maďarští voliči hlasovali pro národní svrchovanost. Svou volbou podle něj řekli, že oni jediní by měli rozhodovat o tom, s kým chtějí společně žít. „A my musíme jejich rozhodnutí respektovat,“ zdůraznil s narážkou na unijní kvóty na přerozdělování migrantů. Maďarsko je země, která chce silnou Evropu silných členských států, řekl rovněž maďarský premiér. Dodal přitom, že jeho vláda je raději pro „Evropu národů“ než pro „Spojené státy evropské“. Orbán potvrdil, že chce získaný silný mandát využít i k brzkému prosazení návrhu zákona zvaného Stop Sorosovi, jehož cílem je omezit migraci. Jde o součást premiérovy protiimigrační kampaně namířené proti americkému finančníkovi maďarského původu Georgi Sorosovi. Má postihnout především nevládní organizace, které s protiimigračními kroky vlády nesouhlasí. Zdanit se jim mají mají dary přicházející ze zahraničí, organizacím také hrozí zákaz činnosti. Předseda vlády odmítl kritiku pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), že podmínky voleb nebyly rovné pro opozici, i když základní práva byla respektována. „Díky za příspěvek,“ poznamenal Orbán.