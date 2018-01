Maďarsko paradoxně splnilo migrační kvóty. Loni přijalo 1300 uprchlíků

Vláda o přijetí 1300 uprchlíků před veřejností mlčela. Teď tvrdí, že publicitu netlumila samoúčelně. Hlavním důvodem zatajování byla podle Altuszových slov snaha zajistit bezpečí přijatých migrantů.

Vláda premiéra Viktora Orbána připustila, že jen loni přijala 1291 uprchlíků. Mezi více než tisícovkou přijatých jsou údajně nejvíce zastoupeni Afghánci, Iráčané a Syřané. V roce 2015 se podle vládních statistik jednalo o 508 lidí, v roce 2016 o 432 migrantů. A od počátku letošního roku přibylo dalších 37 lidí.

„Těm, kteří potřebují status uprchlíka a hledají útočiště v Maďarsku, jsme otevřeni. Nemíchejme však pojmy. Ekonomičtí migranti nejsou uprchlíci,“ cituje deník slova Kristófa Altusze.

Podle pravicového deníku Magyar Nemzet vláda program pro přijímání migrantů spustila v srpnu 2016. Tedy rok poté, co zemi ochromila vlna běženců a Maďaři začali ve snaze zabránit přílivu migrantů na hranicích stavět plot.

Počet třinácti set uprchlíků přitom zhruba odpovídá kvótě, kterou měla země podle přerozdělovacího systému Evropské unie přijmout.

Situace nahrává opozici

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó tvrzení, že vláda informace o příjmání migrantů zatajovala, odmítá. Podle ultranacionalistické strany Jobbik, nejsilnějšího maďarského opozičního uskupení, však kabinet občanům lhal, když slíbil, že žádné uprchlíky nepřijme. „Vláda slovně bojuje proti migraci. Přitom tajně přijala utečence. Je to největší politický podvod století,“ nechal se slyšet místopředseda strany Dániel Kárpát.

Právě na popud Jobbiku bude svoláno mimořádné zasedání parlamentu. Tento návrh podpořili jak maďarští socialisté strany MSZP, tak liberálové hnutí LMP. Opoziční uskupení by tak mohla využít snížené důvěryhodnosti nynější vlády, která od počátku uprchlické krize zdůrazňuje svou protiimigrantskou politiku a investuje do ní i finanční prostředky.

Předseda vládnoucí strany Fidesz Viktor Orbán se vůči migrační krizi podobně ostře vymezuje již od jejího počátku. Nejen, že zdůrazňuje důležitost zachování etnické stejnorodosti země a odmítá přerozdělování uprchlíků na základě unijních kvót, vede rovněž kampaň proti miliardáři Georgeovi Sorosovi. Amerického boháče Fidesz vykresluje jako strůjce migrace, který se snaží do Evropy přivést statisíce uprchlíků.

Boj proti Sorosovi

Ještě před parlamentními volbami, které Maďarsko čekají letos v dubnu, se předpokládalo, že Orbán postaví kampaň favorizované Fidesz právě na šíření informací o Sorosově plánu a na razantním odmítání běženců. Informace o přijetí více než tisíce uprchlíků však zpochybňují soulad mezi rétorikou vlády a jejími činy, a mohly by veřejností před jarními volbami zahýbat.

Maďarská vláda nedávno jednala o podobě balíčku zákonů, které by zhoršily podmínky pro působení skupin podporujících ilegální imigranty. Vládní mluvčí Zoltán Kovács sdělil na lednové tiskové konferenci, že pokud bude nová legislativa schválena, budou se muset nevládní organizace registrovat u soudu a odvádět státu 25 procent příspěvků od zahraničních dárců. Byl to právě on, kdo balíčku přisoudil přezdívku „Stop Sorosovi.“

Na základě nového zákona by mohl být Maďarům spojených s nelegálním přistěhovalectvím uložen dočasný soudní zákaz, který jejich činnost omezuje. Návrhy změn v legislativě nezahrnují jen maďarské občany, ale i cizince. Pokud by někomu z nich bylo podle balíčku zákonů prokázáno napomáháíní nelegální migraci, hrozilo by mu podle EU Observer vyhoštění ze země.