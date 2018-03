Házel kameny, je z něj terorista. Maďaři před volbami řeší „ahmediádu“

Polovina září 2015, uprchlická krize na Balkáně vrcholí. Maďarsko uzavírá hranici se Srbskem a staví bariéru z ostnatého drátu. Uprchlíci na přechodu Horgoš - Röszke prolamují hraniční plot, maďarští policisté nasazují vodní děla a slzný plyn. Patnáct policistů a více než 100 migrantů je zraněno.



Mezi frustrovanými běženci byl tehdy i Ahmed H., jenž byl o rok později odsouzen na deset let vězení. Žalobci tvrdili, že pomocí megafonu podněcoval další běžence, aby prorazili plot a házel kamení po policistech. Vyhodnotili to jako útok na pořádkové síly, což je v Maďarsku trestný čin srovnatelný s teroristickým aktem. Soud jim dal za pravdu.

Ahmed H. nyní stojí před soudem v Szegedu znovu. Loni v červnu odvolací soud rozhodl, že během prvního procesu nebyla zvážena všechna svědectví. Rozsudek by měl padnout 19. března, tedy asi tři týdny před parlamentními volbami, v nichž podle všeobecného očekávání zvítězí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Symbol Orbánovy tvrdosti

Web Politico píše, že Orbánova vláda z případu Ahmeda H. udělala jeden ze symbolů svého tvrdého postupu proti migrantům a nekompromisního postoje vůči výtkám Evropské unie, která Budapešť plísní za čím dál horší stav právního státu.

Představitelé EU stejně jako lidskoprávní organizace mají za to, že obvinění Ahmeda H. z terorismu a desetiletý trest jsou absurdní. „Myslíme si, že Ahmedův případ je ohýbáním práva. Je naprosto jasné, že obžaloba potřebovala vyrobit teroristu,“ uvedl pro Politico Áron Demeter z maďarské pobočky Amnesty International, podle níž byly důkazy předložené u soudu „neuvěřitelně vágní“.

Ahmed H. je jediný uprchlík, který byl v Maďarsku odsouzen jako terorista, dalších deset běženců zadržených při potyčkách v Röszke dostalo od jednoho roku do tří let. On sám podle svých slov netuší, proč si žalobci vybrali zrovna jeho. „Snažím se v tom najít nějaký smysl nebo příčinu, ale nemohu,“ říká jednačtyřicetiletý muž, který je už dva a půl roku držen na samotce.

Jeho advokáti přiznávají, že při potyčkách s policií hodil dva kameny, zároveň se ale prý dav běženců snažil zklidnit a s policií přes megafon vyjednávat. Syřan, který žil deset let na Kypru a má kyperské občanství, tvrdí, že k Röszke se vydal jen proto, aby pomohl svým rodičům prchajícím před válkou.

„Proti Maďarům nic nemám“

Evropský parlament loni v květnu maďarskou „ahmediádu“ označil za nespravedlivý proces a zmínil ji jako jeden z důvodů, proč by země mohla být zbavena v EU hlasovacích práv. „Pro maďarský selský rozum je nepochopitelné, že se Brusel otevřeně staví na stranu teroristů. Zjevné a absurdní lži Ahmeda H. jsou pro ně asi důležitější než bezpečí maďarského lidu,“ prohlásil poté Orbán.

Premiér na migrační otázku před volbami hodně sází. Vláda z peněz daňových poplatníků utratila 100 milionů eur za billboardy hlásící, že cizí síly v čele s miliardářem Georgem Sorosem chtějí zemi zaplavit migranty a zničit její křesťanskou identitu. Paradoxní je, že Maďarsko loni splnilo migrační kvóty a přijalo 1 300 uprchlíků.

Ahmed H. věří, že nový proces vezme v úvahu další videa pořízená při potyčkách v Röszke a nálepky teroristy ho zbaví. „Věřím soudu. Doufám, že pravda vyjde najevo,“ řekl reportérům Politica, kteří ho navštívili v budapešťské věznici. „Proti Maďarům nic nemám. Chci, aby se celý svět dozvěděl pravdu,“ dodal.