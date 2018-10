Jsme Orbánův další cíl, bojí se maďarští bezdomovci zákazu spaní na ulici

Maďarští aktivisté se obávají, že tento krok může být začátkem politické kampaně proti bezdomovcům, namířené ze strany pravicové vlády prezidenta Viktora Obrána. Ta se už dříve intenzivně zaměřila na imigranty, kteří podle ní představovali pro Maďarsko závažnou bezpečností hrozbu.

„Vláda si uvědomila, že nemůže téma migrace využívat donekonečna, protože v zemi žádní migranti nejsou. Problém s migrací může být užitečný v národní kampani, ale pro lokální záležitosti potřebují nového obětního beránka,“ říká kněz Gábor Ivány, který v Budapešti provozuje přístřešky pro lidi bez domova.



Bezdomovci, kteří se odmítnou po vyzvání policie přemístit do útulků, budou podle nových pravidel zapsáni do povinného pracovního programu nebo umístěni do vězení. Policie jim navíc může zabavit jejich osobní věci.



Podle listu The Guardian jsou bezdomovci viditelnou součástí Budapešti, kde přespávají v parcích či v podchodech. Ivány upozorňuje na to, že místní útulky pro bezdomovce ale rozhodně nemají kapacitu, aby pojaly všechny.



V zimě podle něj do azylových domů se 130 lůžky přichází na noc až 300 lidí, které musí uložit na karimatku.

Někteří bezdomovci ale raději zůstanou přes noc venku. „Útulky jsou plné vší, a jakmile je chytíte, je těžké se jich zbavit,“ popisuje sedmačtyřicetiletý Erik Jeczkel, který žije na ulici už dvacet let. „Městští policisté už mě několikrát zbili. Oblékli si rukavice, aby nenechali modřiny. Nejčastěji vás přesunou do jiné části města, potom už nejste jejich problém,“ popisuje svoji zkušenost.

Soud se bezdomovců zastal, vláda přepsala ústavu

Vláda se snaží otázku bezdomovectví vyřešit už od roku 2010, kdy se Orbán probojoval do premiérského křesla. Ačkoli ministerstvo vnitra nejprve úřadům vyhánění bezdomovců z ulic usnadnilo, ústavní soud tato opatření prohlásil za protiústavní.



Vláda se ale nenechala zaskočit a použila osvědčený trik – jednoduše změnila ústavu. Od 15. října tak bude díky novému dodatku nelegální spát v blízkosti kulturních institucí či jinak významných míst. To bezdomovce vyžene z většiny budapešťských ulic.

„Existuje mnoho zemí, které diskutují o kriminalizaci bezdomovectví. Maďarsko je ale jediné, které se s tím vypořádalo prostřednictvím ústavy,“ říká sociolog Bálint Misetics.

Orbánův mluvčí Zoltán Kovács poukázal na to, že maďarská vláda poskytuje na bezdomovectví více peněz než některé státy západní Evropy a je podle něj proto absurdní považovat nový zákon za bezcitný. Podle statistik činí letošní rozpočet Maďarska určený na péči o bezdomovce 9,1 miliardy forintů (750 milionů korun), ze kterého jdou peníze také na přístřešky provozované charitami.

„Neexistuje žádné lidské právo, které vám umožňuje žít na ulici. Ulice jsou pro každého a musíte dodržovat alespoň základní pravidla,“ uvedl Kovács.