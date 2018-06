Maďarsko má prvního černého poslance. Chce zničit předsudky o imigrantech

Olivio Kocsis-Cake se narodil v roce 1980. Jeho matka je Maďarka, otec původem z Guiney-Bissau přišel do Evropy v roce 1976, když mu bylo osmnáct let. Poté, co dokončil vysokoškolské studium v Budapešti, našel si práci jako řidič tramvaje a jednou se jako herec objevil ve filmu.



Jeho syn Olivio vyrostl v postkomunistickém Maďarsku a v Budapešti vystudoval historii a sociologii. V roce 2013 skončil v zelené straně „Politika může být jiná“ (LMP) a stal se zakládajícím členem nové partaje „Dialog“, kterou čtyři roky vedl.

Zdroj: BBC