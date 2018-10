Mladík z fotografie s Macronem půjde do vězení, našli u něj drogy

Macron navštívil francouzský ostrov v Karibském moři na konci září, tedy zhruba rok poté, co ho zpustošil hurikán Irma. Při té příležitosti se nechal fotografovat s mladíky, které jako jedny z obětí přírodní katastrofy navštívil přímo v jejich domě.



Jeden z mladíků se šéfovi Elysejského paláce přiznal, že je zloděj a právě se vrátil z vězení. Macron 22letému muži domlouval, že by se jako silný a zdravý člověk měl zapojit do práce na obnově ostrova, neměl by tropit hlouposti a krást.

Na mladého muže však autorita pana prezidenta dlouhodobě nezapůsobila. Minulý pátek ho policie zatkla kvůli držení přibližně 20 gramů marihuany a byl odsouzen k osmi měsíců vězení, píše AFP. Podobného skutku se dopustil už v roce 2016.

Francouzský prezident se v září nechal zvěčnit s výtečníkem a jeho bratrancem na nepříliš státnicky působící fotografii. Oba mladíci ukazovali vulgární gesta, vztyčený prostředníček a takzvaného paroháče.

Macrona kvůli fotografii ostře odsoudila mimo jiné vůdkyně opozičního krajně pravicového hnutí Národní sdružení Marine Le Penová, která na twitteru napsala, že Francie si něco takového nezaslouží a prezidentovo chování označila za neodpustitelné.

Prezident se hájil tím, že má rád „každé dítě republiky,“ bez ohledu na chyby, které spáchalo. „Nevybrali si místo, kam se narodit, neměli šanci tyto chyby nedělat,“ kritizoval Macron Le Penovou a zdůraznil svůj záměr této mládeži pomoci.

Na současný vývoj kauzy zareagoval člen krajně pravicového Národního sdružení Gilbert Collard. „Macronovo domlouvání malému andílkovi ze Svatého Martina se očividně minulo účinkem,“ poznamenal na Twitteru.