Loď Aquarius zachránila u Libye 11 migrantů. Teď řeší, kam s nimi

Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na skupinu SOS Méditerranée, která plavidlo provozuje společně s Lékaři bez hranic (MSF).

Loď Aquarius po 19denní nucené přestávce v sobotu večer opustila francouzský přístav Marseille a vydala se do centrální části Středozemního moře zachraňovat migranty. Původně plula pod vlajkou Gibraltaru, ten se ale rozhodl zbavit loď tohoto práva. Nově pluje loď pod vlajkou Panamy a nese také nové oficiální jméno Aquarius 2.

Z plavidla, do kterého začala téct voda, zachránila ve čtvrtek loď Aquarius deset mužů a jednoho nezletilého. Předcházel tomu neúspěšný pokus spojit se s libyjskou pobřežní stráží.

Po záchraně migrantů posádka Aquariusu kontaktovala italské, tuniské a maltské úřady. Podle agentury AFP odpověděl jen Řím, a to tím, že informoval libyjské námořnictvo, které požádalo, aby byli migranti předáni libyjské pobřežní hlídce. Skupina SOS Méditerranée to ale odmítla s tím, že Libye není „bezpečným místem“, kam by mohla legálně migranty vrátit.

Napospas Středozemnímu moři

Informaci o tom, že loď vzala na palubu migranty potvrdil na Twitteru italský ministr vnitra Mateo Salvini. Doplnil, že se Aquarius 2 pohyboval několik námořních mil od pobřeží Libye, kde působí libyjská pobřežní stráž, se kterou ale plavidlo plující pod panamskou vlajkou „odmítlo komunikovat“.

„Teď se toulá ve Středozemním moři. Říkám to a znovu opakuji: ať pluje, kam chce, ale ne do Itálie, přístavy jsou uzavřeny,“ doplnil. Aquarius dříve kotvil v italských přístavech, ale v červnu se Salvini rozhodl uzavřít italské přístavy nevládním organizacím, které pomáhají běžencům.

Aquarius, který při záchranné akci naložil 629 migrantů, tehdy musel plout až do Valencie ve Španělsku, které umožnilo lodi zakotvit u svých břehů. V srpnu po několika dnech čekání a vyjednávání nakonec loď se 141 pasažéry zakotvila na Maltě. Na základě dohody si Malta migranty rozdělila s dalšími evropskými zeměmi.