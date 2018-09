Jsou zdrogovaní a řítí se Českem. Polští pašeráci aut nikdy nesmí zastavit

Policisté na pražské Jižní spojce na úrovni Spořilovské ulice dohánějí ve čtvrtek před devátou ráno luxusní černý Range Rover Velar, auto za dva miliony korun. Auto je upoutá už nepřehlédnutelnou rakouskou espézetkou. RI PLAN 1.

Šofér – osmadvacetiletý Polák – zastavuje. Policisté jej okamžitě vytahují z vozu za svodidla a spoutávají. Automobil je kradený. Zmizel jen o pár hodin dříve v hornorakouském městečku Aurolzmünster z garáže architekta Jochena Mugrauera.

Případ z minulého týdne ukazuje, že přes Česko proletí ročně stovky v Německu a Rakousku kradených automobilů, kdy je převáží najatí Poláci. Právě v Polsku, případně na Ukrajině či v Bulharsku auta rozeberou či zlegalizují.

„Auto bylo ukradeno přímo z naší garáže. Jochen chtěl odjet ráno před sedmou hodinou, v garáži na zemi byla jen mokrá skvrna zkondenzované vody z klimatizace,“ popsala Helga Mugrauerová, manželka architekta.

Aby jízdu vydrželi, berou drogy

Krádež luxusního Range Roveru odhaluje praxi, jak drahá auta v cizině mizí. V tichosti, beze stopy. Doby páčidel, šroubováků a startování ukradených aut pomocí spojování drátků vytržených ze spínací skříňky jsou dávno pryč. Dnes lupiči přijdou se zesilovači signálu, které „odcizí“ kódy vozidla vysílané jeho klíči, odemknou a nastartují.

Krádež je tak otázkou maximálně půl minuty. Pak je důležité co nejrychleji z Německa či Rakouska s automobilem zmizet. Přichází najatý kurýr a jede, co to dá, přes Českou republiku do Polska.

V případě architektova roveru ujel zloděj s autem necelých tři sta kilometrů za méně než dvě a půl hodiny. Jel na plný plyn bez zastávky. „To je také často důvod, proč jsou tito zloději pod vlivem drog. Užívají je, aby vydrželi řídit nonstop,“ vysvětluje jeden z policistů, který se odhalováním krádeží automobilů zabývá.

17 sekund a ujíždí v kradených vozech

Jiný případ se odehrál na okraji rakouského Lince. Před luxusní dům přicházejí dva zloději. V ruce mají přístroj připomínající satelit. Obcházejí zaparkované audi a mercedes. Nevadí jim, že je natáčejí kamery, za pár sekund zmizí. I s luxusními auty.

Nejčastěji kradené vozy Z kradených luxusních automobilů vede statistiku Range Rover, kterých v Německu mizí čtyřicet z tisíce, následuje BMW X6, kterých zloději ukradnou šestnáct z tisíce, pak Lexus RX, Toyota Landcruiser. Dále se v žebříčku střídají typicky německá auta Audi, BMW a Volkswagen.

Přístroj, který mají v ruce, umí zachytit kódy vysílané klíči automobilů, otevřít je a nastartovat. Vše trvá podle videozáznamu i s nastartováním přesně sedmnáct sekund. O pár kilometrů dál zmizely další tři vozy.

Do všech pěti aut pak nasedli najatí kurýři a vyrazili přes hranice do České republiky a následně do Polska. „Dneska se auta otevírají mobilem a jsou prošpikována elektronikou. To jde naproti zlodějům, kteří umějí kódy z dálkového ovládání přečíst za dvě sekundy a do pěti sekund odjíždějí. Jsou velmi dobře vybaveni, čtečky kódů a signálů sami vyrábějí a vyvíjejí. Nejde o žádné amatéry, jsou to zloději se zkušenostmi z vývoje automobilů,“ říká odborník na zabezpečení vozidel František Lichtenberg ze společnosti VAM System.

Ale zpět k případu z Rakouska. Česká policie tehdy tři z pěti ukradených aut nalezla a zastavila. Tomu předcházely dramatické honičky. Jedno auto zastavili policisté na Semilsku na dálnici, kde použili kamion jako zátaras, druhé auto nalezli odstavené ve Svijanech v pivovaru a třetí policie uviděla na Jižní spojce v Praze. Řidič na sebe upozornil agresivní jízdou. V bílém audi jel na plný plyn, když zahlédl policii, začal narážet do automobilů a následně z auta vyskočil a chtěl utéct přes svodidla.

VIDEO: Zloději v Hradci ukradli bezklíčové auto za 90 vteřin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poláka nezastavil ani zátaras

Právě agresivita zlodějů je největší hrozbou. Například loni v dubnu honili policisté audi ukradené v Německu, Polák za volantem před nimi ujížděl vesnicemi na Jablonecku rychlostí 150 kilometrů v hodině. „Dvakrát havaroval a nezastavil ho ani zátaras z policejních vozů. Naboural do nich a jel dál,“ řekl jeden z policistů. Policie přitom černou limuzínu chtěla zastavit při běžné silniční kontrole. Polák nejprve zpomalil, ale těsně před hlídkou šlápl na plyn.

Stejný den o pár kilometrů dál – v Novém Městě pod Smrkem – policisté zastavili jiného Poláka, také v audi s německou espézetkou. Ten auto jen převážel, ukradl ho někdo jiný. Muž byl najatý na to, aby s autem co nejdříve zmizel z Německa a pak pokračoval přes Česko dál do Polska. „Většina z těchto šoférů pochází ze sociálně slabších vrstev a auto nedokážou ukradnout, na to jsou jiní profíci, kteří jim je předají nastartované s předem nastavenou navigací,“ říkají kriminalisté.

Jak velký byznys krádeže drahých aut v zahraničí a jejich převoz do Polska je, ukazuje policejní statistika.

„V roce 2017 bylo na území Libereckého kraje zadrženo dvanáct pachatelů – občanů Polska a Litvy, kteří převáželi vozidla vybavená keyless systémem a odcizená v Německu nebo Rakousku. Další vozidla odcizená v Německu či Rakousku byla na našem území odstavena,“ uvedla Jana Horáková z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra.

Tisíc eur za hazard

Podle informací MF DNES dostanou Poláci za převoz jednoho vozidla okolo tisíce eur, tedy zhruba sedmadvacet tisíc korun.

To je přesně příběh Poláka, který vezl odcizené luxusní SUV Mercedes v ceně přes dva a půl milionu korun. Za převoz, který skončil hned za českými hranicemi, dostal dvacet tisíc korun. „Auto jsem si převzal nastartované u Frankfurtu. Nesměl jsem zastavit, protože auto by již znovu nešlo nastartovat,“ popsal při zadržení policistům. Přes hranice jej pronásledovali němečtí policisté a spolu s českými jej zastavili na obchvatu Aše.

Pro představu – v Česku loni zloději ukradli 3 594 automobilů. Přibližně stejný počet zmizí přitom každoročně jen v Berlíně. A Němci – konkrétně Bavorsko – i kvůli krádežím automobilů v příhraničí zavedli častější namátkové kontroly u hranic s Českou republikou. To, že krádeže vozidel jsou jedním z důvodů, potvrdil bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. „Vozidla nezřídka po ukradení mizí za hranicemi,“ řekl Herrmann.