Vězení mi jen prospěje, kál se aktér bizarního přepadení květinářství

Muž tehdy zaútočil s pistolí v ruce, avšak utekl bez peněz, neboť ho květinářka zahnala. Pak mávnul na projíždějí policejní auto a nechal se zatknout (o případu jsme psali zde).

„Chtěl bych se omluvit paní prodavačce a také rodičům za to, že jsem jim nebyl poslední dobou dobrým synem a neposlouchal jsem je,“ pronesl šestadvacetiletý muž.

Dej mi tisícovku!

Jako neposlušný syn se projevil letos 2.května, deset minut po třetí hodině odpoledne. Počkal, až z obchodu na hlavní ulici odejde poslední zákazník, a vtrhl dovnitř.

Oběhl pult, aby se dostal až ke květinářce, vytáhl z kapsy revolver a křikl: „Dej mi tisícovku!“ Žena se nejprve vyděsila. „Hlavou mi blesklo, co když opravdu vystřelí,“ vzpomínala květinářka Hana Klímová. Nemohla tušit, že jde o plastovou hračku.



„Jak na mě vytáhl pistoli, popadl mě takový vztek!“ pokračovala Klímová. „Najednou jsem si řekla: Máš dvě zdravý ruce a děláš tohle? Ty hajzle! V pravé ruce jsem zrovna držela kytici, kterou jsem vázala, tak jsem levačkou popadla to první, co mi přišlo pod ruku,“ vyprávěla. Pod ruku jí přišel zásobník na lepicí pásku vážící přes kilogram.

Muž raději utekl. Ale ne daleko, ukryl se do vedlejší ulice a vyčkával. Po chvíli jeli kolem policisté. Jakmile je lupič zahlédl, zamával na ně, klekl si na silnici, „zbraň“ položil vedle sebe a dal ruce za hlavu. Překvapení policisté měli snadnou práci.

Vězení mi pomůže

Muž svoje nezvyklé chování vysvětlil před soudem na konci října. Líčil, že kvůli litrům vína, množství pervitinu a marihuany už nebyl schopen žít normálně a přišel o všechno.



„Řešil jsem to dobrovolnou léčbou, ale měsíc byl krátký na to, abych se vyléčil. Měl jsem furt záchvaty toho, že můžu kdykoli odejít, že si můžu dát drogy, pivo,“ sdělil soudu. „Byl to jediný způsob, jak se z toho dostat, díky tomu, že jsem ve vězení. Momentálně jsem už půl roku ve vazbě a zbavil jsem se závislosti,“ doplnil.



Zbavovat závislosti se nyní může ještě další čtyři roky. Za loupež dostal dvouletý trest, jenže k němu přibyly další dva roky. V době, kdy přepadl květinářku, byl totiž zrovna v podmínce za jiný zločin.