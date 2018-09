Ten tygr uhynul, tvrdí Berousek. Dle pitvy zemřel střelou do oka a krku

Když majitel zooparku Ludvík Berousek vezl letos v červenci tygra preparátorovi Miloši Hrozínkovi, který z něj měl podle policie vařit vzácné a drahé produkty pro Asiaty, nejel k němu poprvé. Oba se dobře znali a Berousek nyní pro MF DNES připouští, že mu zvířata běžně vozil. Obvinění z nelegálního byznysu s přísně chráněnými šelmami, kvůli němuž strávil 43 dnů ve vazbě, však odmítá.

Sedmašedesátiletý Berousek stojí před bránou do areálu svého zooparku v Bašti u Prahy a žádost o rozhovor nejprve odmítá s tím, že všechno řekne až před soudem. Pak se ale rozmluví. „S Hrozínkem se známe asi tři roky,“ říká. Preparátor má dílnu v domku ve Zbynech u Doks, jen asi tři kilometry od místa, kde má Berousek druhý zoopark. Právě tam se poprvé potkali a také tam mu před lety přivezl první zvíře.

„Postupně jich bylo několik, třeba opice. A všechna zvířata byla uhynulá,“ tvrdí Berousek. „Vozil jsem mu je k preparaci, protože byl levný. A já preparovaná zvířata dál prodával,“ dodává. Obviněný Ludvík Berousek je členem rozvětvené rodiny spojované s cirkusem a v zooparku chová řadu exotických šelem a dalších zvířat, které využívá nejen cirkus, ale i filmaři.

Přiznává, že také tygr, kterého policie nalezla v Hrozínkově preparátorské dílně, byl jeho. „Měl mi ho vypreparovat, ten tygr uhynul,“ ujišťuje a během rozhovoru to několikrát zopakuje.

Smrt ranou do oka

Jenže poznatky policistů jsou jiné. Kriminalisté uvedli, že tygr byl zastřelený. Jednou ranou do oka, druhou do krku, aby se nepoškodila cenná kůže. Uhynutí neodpovídají ani závěry pitvy. „Nevypadalo to, že by měl nějaké zdravotní problémy. Byl i v dobrém výživném stavu,“ prohlásil František Kostka ze Státního veterinárního ústavu. Podle něj byl Berouskův tygr starý čtyři až pět let, v zajetí se přitom tyto šelmy dožívají až dvaceti let.

VIDEO: Mrtvý tygr i kůže. Co odkryla razie v Žatci a na Doksku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ačkoli Berousek přiznává, že k vycpání vezl víc zvířat, tygra prý jen jednoho. Právě toho, kterého pak ve špinavé preparátorské dílně plné harampádí, zvířecích koster, trofejí nebo dalších mrtvých chráněných zvířat nalezla policejní zásahová jednotka. Tělo tygra bylo právě připravené k vyvrhnutí.

Policisté ale kromě toho nalezli u Hrozínka ještě jednu staženou kůži tygra a státní zastupitelství mluví o třech zabitých tygrech. Odkud pocházejí další, není jasné. Berousek rázně odmítá, že by byli od něj. Kvůli podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty obvinili kriminalisté celkem tři lidi. Kromě Berouska, který podle vyšetřovatelů zvířata dodával, a Hrozínka, jenž z nich vařil produkty, jimž Asiaté přisuzují léčivé účinky, obvinili ještě Vietnamce, který údajně na tržnici Sapa v Praze zajišťoval jejich prodej.

Berousek sám sebe staví do role oběti. Prý jen doplatil na to, že vozil uhynulá zvířata na vycpání, a postěžoval si, že za obvinění může také jeho známé jméno. Že by měl dodávat zvířata preparátorovi na byznys, o tom nechce ani slyšet. Obviněného Vietnamce prý nezná a nikdy v životě ho neviděl. „Já jsem o ničem nevěděl, pokud (Hrozínek) něco takového dělal, bylo to za mými zády. Kdybych to věděl, nešel bych do toho a nebyl teď v takovém průseru,“ doplňuje Berousek a opakuje, že tygra chtěl jen vycpat. Všem třem obviněným hrozí vězení až na pět let.