Bývalý detektiv Vokál u soudu vinu v kauze Vidkun popřel

Soud vyslechl Vokálovy tehdejší kolegy, mimo jiné bývalého ředitele útvaru Roberta Šlachtu. Před soudem mluvili i manželé Albin a Lucie Arifovičovi, při jejich výpovědi však soudkyně vyloučila veřejnost.

Vokál podle obžaloby prozradil podnikateli Arifovičovi, s nímž udržoval přátelské kontakty, že policie bude v kauze Vidkun zasahovat. Informaci mu podle státního zástupce zaslal brzy ráno přes aplikaci Viber, později mu přes manželku vzkázal, o koho se policie v kauze zajímá, údajně zmínil tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a někdejšího ministra vnitra Ivana Langera.

Šlachta ve středu soudu popsal, jak se razie v kauze Vidkun uskutečnila. Vedoucí odborů podle něj věděli o rozpracovaných kauzách, neměli ale informace o konkrétních skutečnostech a lidech.

Soudkyně vyloučila veřejnost

U soudu vypovídal i Vokálův tehdejší nadřízený, vedoucí odboru násilí ÚOOZ Luboš Fiala. Vokál ho v některých případech na poradách zastupoval. Fiala se na vyšetřování kauzy Vidkun podílel. Řekl, že policisté informace o raziích nesdělovali ani svým vedoucím. S Vokálem v den razie nemluvil, řekl Fiala. „Určitě mi nevolal, pokud mluvil s někým jiným, to já nevím,“ dodal.



Soud ve středu vyslechl také Arifovičovy, kteří k minulému jednání nepřišli. Soudkyně na jejich výpověď vyloučila veřejnost. „Byla obava, že by vzhledem k medializaci nevypovídali pravdu s ohledem na své soukromí, mohlo by to narušit průběh hlavního líčení a proti panu Arifovičovi je vedeno další trestní stíhání,“ řekla soudkyně.

Za vynesení informací o trestním řízení hrozí Vokálovi až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Bývalý detektiv vinu odmítá. Na minulém jednání vypovídal bez účasti veřejnosti, jeho manželka tehdy řekla, že se informace o razii dozvěděla z médií.