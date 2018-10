Volby v Lucembursku vyhrála opoziční Křesťanskosociální lidová strana

CSV získala 28 procent hlasů a 21 křesel v šedesátičlenném parlamentu. Oproti minulým volbám v roce 2013 ale utrpěla ztrátu. Ukázaly to v pondělí zveřejněné konečné výsledky. CSV byla od posledních voleb v opozici, tradičně byla součástí většiny vládních koalic od konce druhé světové války.

Ačkoli se CSV stala vítězem nedělních voleb v západoevropském velkovévodství, nedosáhla hlavního cíle, tedy zabránit v pokračování dosavadní vlády. Se ziskem 21 křesel bude nejsilnější parlamentní stranou, oproti dosavadnímu stavu ale o dvě křesla přišla.

V posledních volbách v roce 2013 CSV také vyhrála, do vlády se však nedostala. Současný premiér Xavier Bettel vytvořil koalici se Socialistickou dělnickou stranou (LSAP) a Zelenými.

Přesto vůdce kandidátky Claude Wiseler označil výsledek hlasování za „jasné zadání, aby CSV formovala politiku Lucemburska“. Podle něj by bylo těžko pochopitelné, kdyby nejsilnější parlamentní strana byla stejně jako v roce 2013 z vládnutí vyloučena.



Trojice stran, která dosud tvořila vládu premiéra Xaviera Bettela, obhájila v parlamentu těsnou většinu. Zda se ale liberálové, Zelení a sociální demokraté rozhodnou dál společně vládnout, zatím není jasné.



Do parlamentu se dostal i jeden Pirát

„Moje vláda byla potvrzena. Nebyla potrestána,“ uvedl po vyhlášení výsledků současný premiér Xavier Bettel z liberální Demokratické strany (DS), která získala 16,9 procenta hlasů, tedy méně než před pěti lety. Spolu se Zelenými, kteří získali 15,1 procenta hlasů a které místní média označují za skutečné vítěze voleb, a se sociálními demokraty (17,6 procenta) obsadí DS v 60členném parlamentu 31 křesel.

„Je to fantastický výsledek a chceme nadále mít vládní zodpovědnost,“ uvedl dnes rovněž premiér Bettel. Podle agentury DPA je ale jeho osud nejistý. Předseda sociálních demokratů Etienne Schneider totiž zdůraznil, že se jeho strana o případném pokračování koalice musí ještě poradit.

Do lucemburského jednokomorového parlamentu se dostali kromě CSV, liberálů, Zelených a sociálních demokratů ještě tři další strany. Piráti a Levice budou mít v parlamentu nově dva poslance. Polepšila si euroskeptická Alternativní demokratická a reformistická strana (ADR), která místo dosavadních tří bude mít čtyři křesla.



Úspěch lucemburských Pirátů ocenil i předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. „Gratuluji lucemburským Pirátům k volebnímu výsledku a těším se na budoucí spolupráci. Piráti začínají v Evropě slavit úspěchy a vzhledem k tomu, že nás v květnu 2019 čekají volby do Evropského parlamentu, znamená to pro nás naději, že můžeme zlepšit volební výsledek z roku 2014. Tehdy Piráti ve volbách do Evropského parlamentu získali jedno křeslo, které aktuálně hájí Julia Reda z Pirátské strany Německa,“ uvedl.

Lucemburčané mají ze zákona povinnost volit. Volební účast proto dosáhla téměř 90 procent.