Budeme Babišovi podřízení. Zaorálek varuje před vstupem ČSSD do vlády

Už máte jasno, jak budete hlasovat o vstupu ČSSD do vlády?

Asi ano. Jsem ve specifické situaci. Vedl jsem kampaň a v té jsem něco říkal. Nejen to, co se týká trestního stíhání. Ale při vládnutí s ANO jsme narazili na to, že nejsme schopni se dohodnout v daňové oblasti – na progresivním zdanění, vyšším zdanění právnických osob či sektorové bankovní dani. Myslím, že už toho s nimi o moc víc nedokážeme.

A které téma je to nejzásadnější, kvůli němuž vláda nemá smysl?

V poslední době se objevila jedna naprosto zásadní věc. Hrozí nám to, před čím varovala Světová banka. Pokud nedokážeme zvýšit mzdy, začnou nám odcházet lidé. Musíme podporovat vědu a výzkum, inovace a nespokojit se, že lidé dělají za mizerné mzdy v nadnárodních firmách. Vyšší mzdy jsou podmínka pro další rozvoj.

Tohle nová vláda nezajistí?

Tak se podívejte na to programové prohlášení. Je pěkné, že tam jsou vyšší rodičovské příspěvky či karenční doba. To je v pořádku. Ale pro mě je podstatné, abychom zavedli progresivní zdanění, získali z daňového systému peníze na investice do těch oblastí, o nichž mluvím. Sociální demokracie šla do vlády ve chvíli, kdy má možnost uskutečnit to, co je pro zemi zásadní. A hlavní výzvou jsou nízké mzdy.

Proč vedení strany tohle vaše hlavní předvolební téma do vládního prohlášení neprosadilo?

Tak vedení řeklo, že se bude snažit dojednat to nejlepší, co půjde. Tohle sestavilo. Já se ani nedivím, že tam není víc, protože jsem jednání s Babišem zažil na vlastní kůži.

Po krachu prvního kola jednání mezi ČSSD a ANO jste psal na Twitter „uf, to se mi ulevilo“. Nebyl jste naštvaný, když jste se k vyjednávání znovu vrátili?

Víte, já celkem respektuji, že jsem ty volby prohrál. Ale mám zkušenost, jak těžké je se s Andrejem Babišem dohodnout. Kdybychom neměli ve vládě většinu, nikdy jsme nic neprosadili. Vím, jak vyjednává, a pět ministrů sociální demokracie ho nepřesvědčí.

Takže i když vám dá záruky, tak to nestačí?

Pro mě to je prostě příliš slabá pozice. Pokud jdete do nějaké hry, musíte vědět, jestli se svými kartami můžete něco uhrát. A já opravdu nevím, s čím máme hrát.

A není pro ČSSD přesto výhodnější být ve vládě a aspoň některá svá témata hrát?

Jenže jak to chcete hrát v těch pěti ministrech? Jako ministr se staráte o svůj resort, potřebujete na to peněžní prostředky, takže potřebujete mít dobré vztahy s ministrem financí. A toho má ANO.

Minimálně jsou ministři vidět víc než řadoví poslanci.

Ministr tak velký prostor pro zviditelnění nemá. V poslední době se to povedlo jen Andreji Babišovi. Ale to bylo dáno zaprvé velmi dobrým marketingem a zadruhé tím, že měl ministerstvo financí, nejsilnější ministerstvo.

Pokud ČSSD skončí v opozici, bude pravděpodobně opozicí vůči levicové vládě. Bude pak mít vůbec šanci něco prosadit?

Já si nemyslím, že s Andrejem Babišem tady může vzniknout levicová vláda. A já jsem jako opoziční poslanec působil řadu let, takže vím, do čeho bych šel.

Dřív jste měli víc poslanců.

To je pravda. Ale nebral bych to tak, že pak nemůžu nic dělat. Bral bych to tak, že když člověk dokáže pojmenovat problém, tak se prosadíte, ať je vás šestnáct, nebo padesát. Bojíme-li se opozice, tak máme problém.

Není vaše skepse k vládě s ANO dána také negativním vztahem k Andreji Babišovi?

Pravda je, že myslím, že je špatný premiér. Mám o dost jinou představu, jak se má vláda řídit. Dobře to je vidět na kauze kolem novičoku, kdy prezident říká něco jiného než vláda. Přitom prezident je součástí exekutivy. Premiér a ministr zahraničí s ním mají komunikovat. Mám podezření, že se s ním o tom nebavil nikdo. Já jsem se přitom o podobných tématech s Milošem Zemanem bavil pravidelně.

Takže vy nevěříte, že by Babiš případnou vládu řídil dobře?

Řídit byznys je něco jiného než řídit vládu. Je omyl si myslet, že stejný způsob řízení, který mu fungoval v byznyse, bude úspěšný také při řízení vlády. A je omyl si myslet, že ministři jsou jen jeho podřízení.

Pamatujete, kdy byla ČSSD naposledy podobně rozdělená jako teď v názoru na to, zda jít do vlády?

Všude se teď říká, jak je ČSSD rozdělená, ale podle mě je to mýtus.

Tak nebývalo zrovna zvykem, aby každý člen vedení strany mluvil jinak, do toho s jiným názorem rázně vystupuje i vedení vašich senátorů, vypadá to, že je to u vás každý pes jiná ves.

Uznávám, že vedení senátorů takto vystoupilo. Ale můj pocit z jednání se sociálními demokraty není, že by strana byla dramaticky rozdělena. I když jsou rozdílné názory, bavíme se docela přátelsky a snažíme se říci, co je lépe. Děláme, co se musí dělat, má-li demokracie mít smysl. Také snad máme právo bavit se tři týdny o něčem, co se tady už půl roku vleče. A nikoli naší vinou.