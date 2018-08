Poradce komunistů bral na poště 55 tisíc měsíčně. Policie zjišťuje za co

Kriminalisté si pozvali k „podání vysvětlení“ manažery České pošty. Prověřují totiž Lubomíra Krejsu, který měl mnoho let na ústředí pošty utajovanou smlouvu. Podle ní bral padesát pět tisíc korun měsíčně, přestože do práce nechodil. Nikdo ze státního podniku přitom nedokázal vysvětlit, co Krejsa vlastně dělal.