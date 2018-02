Ústavní soud vydal varování „lovcům nehod“. Parazitují na povinném ručení

Ústavní soud řešil případ opravy auta, které bylo poničeno při dopravní nehodě. Autoservis, který vozidlo opravil, totiž poškozené vyfakturoval částku 30 927 korun, což by odpovídalo opravě v autorizovaném servisu. Reálně však provedl opravu méně kvalitně a s nižšími náklady.

Pojišťovna částku odmítla zaplatit a uznala škodu jen osmnáct tisíc korun, tedy pouze náklady skutečně odvedené práce. Účastnice nehody, která ji nezavinila, následně postoupila pohledávku společnosti Nehodové služby, která se pustila do sporu s pojišťovnou o zbytek požadované sumy.

„Lovci nehod svým jednáním prodraží povinné ručení“

Obvodní soud pro Prahu 1 nejprve žalobu zamítl, odvolací soud dal však firmě nakonec za pravdu a nařídil pojišťovně zbývající částku uhradit. K námitce, že jde o parazitování zmíněné firmy na systému povinného ručení, odvolací soud uvedl, že je možná pochopitelná z lidského hlediska, nemá ovšem věcné opodstatnění.

V úterý však Ústavní soud vyhověl stížnosti České pojišťovny. „Nelze připustit, aby byly účelovým navyšováním nákladů na odstraňování škod čerpány finanční prostředky, které by při poctivém jednání čerpány nebyly, což by nakonec mohlo jít k tíži všech pojistníků (nejen podnikatelů v oboru pojišťovnictví), neboť ‚povinné ručení by podražilo‘,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

Ten má prý vážné pochybnosti o tom, zda bylo podnikání firmy Nehodové služby vedeno ve fair duchu a v souladu s dobrými mravy. „Dosahování zisku je smyslem podnikání, které zaslouží respekt a ochranu – nesmí se však dít parazitujícím a právo zneužívajícím způsobem,“ stojí také v rozsudku.

„Umělé navyšování ceny může být v rozporu s dobrými mravy“

Senát v čele s Jaromírem Jirsou zdůraznil, že ač v tomto případě šlo o nízké částky, podobných případů mohou být stovky či tisíce.

Lovci nehod pro vnucení svých služeb využívají řidičova stresu vyvolaného nehodou či poruchou automobilu. Pod záminkou pomoci vnucují motoristům služby, které nejsou v dané situaci potřeba, nebo zprostředkují opravu auta v neseriózním servisu. Pro ty, kteří takovým osobám naletí, to může znamenat řadu dalších starostí i neadekvátní částky za nekvalitní servis.

„Byla-li od zahájení opravy vozidla uměle navyšována její cena, aby odpovídala kvalitní a autorizované opravě, aniž by s tím byla poškozená řidička srozuměna, a šlo pouze o maximalizaci příjmu autoservisu či nehodové společnosti ze systému povinného ručení, pak lze mít pochybnosti o tom, zda je možné takovému jednání poskytnout právní ochranu, zda nejde o jednání nepoctivé a v rozporu s dobrými mravy,“ dodal ke zmíněnému případu Jirsa.

Celá záležitost se tak vrací k Městskému soudu v Praze, který ji bude muset znovu projednat a tentokrát se řídit nálezem Ústavního soudu.