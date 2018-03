Loupež století je opět u soudu. Dispečer žádá po státu odškodné 3 miliony

Při loupeži století se neznámí pachatelé převlečení za policisty v roce 2002 zmocnili 154 milionů korun, které převáželo auto bezpečnostní agentury G4S. Vůz přepadli na pražské Evropské třídě a odjeli s ním k nádrži Jiviny, odkud zmizeli beze stopy. Peníze se nikdy nenašly. Obžaloba tvrdila, že lupiči měli uvnitř agentury informátora - bývalého vojáka a policistu Saletu, který krátce předtím povýšil ze člena posádky na operátora.



Saleta si po svém zadržení ve Venezuele dvakrát v Česku vyslechl odsuzující rozsudek, který mu uložil devět let vězení a povinnost uhradit uloupenou částku. Rozhodnutí však pokaždé zrušil odvolací senát a soud v roce 2014 dispečera napotřetí zprostil viny.

Osvobozený muž nyní požaduje dva miliony za způsobenou nemajetkovou újmu, 468 tisíc za českou i venezuelskou vazbu, 450 tisíc za náklady na obhajobu v Caracasu a doplatek 41 tisíc korun za právní zastoupení v ČR.

Ministerstvo spravedlnosti Saletovi dříve vyplatilo 25 tisíc jako náklady na právníka. „Nesporné úkony za právní zastoupení v ČR jsme vypořádali, ostatní máme za sporné nebo neúčelné,“ konstatovala v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 2 zástupkyně úřadu s tím, že Saleta podal svou žalobu pozdě a vazbu ve Venezuele si zavinil sám.

Námitku promlčení Saletův právník Jaroslav Ortman pokládá za nemravnou. „Je to ostuda českého státu, měl by to nahradit, a ne kličkovat jako zajíc po poli,“ podotkl. Zákonnou úpravu pokládá za diskriminační, a pokud soudci argumentu o promlčení vyhoví, chce se obrátit na Ústavní soud. „Budu usilovat o změnu, aby se ministerstvo čestně postavilo k věci,“ prohlásil. Jednání bude pokračovat v květnu.

V kauze neexistoval proti Saletovi jediný přímý důkaz. Své původní odsuzující rozsudky založil pražský městský soud mimo jiné na tom, že muž v době loupeže nevysvětlitelně zbohatl a několik měsíců po události požádal agenturu o rozvázání pracovního poměru. Na pozici operátora tak strávil jen půl roku.

Před Saletou soudy v kauze osvobodily pro nedostatek důkazů i muže spojené s takzvaným Berdychovým gangem - Tomáše Půtu a Maroše Šuleje. Zproštění se po svém zadržení v Dominikánské republice dočkal také František Hajn, kterého justice původně v jeho nepřítomnosti poslala na deset let do vězení. Hajn na státu později vysoudil 255 tisíc, ačkoliv požadoval dva miliony.