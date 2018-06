Pavoučí muž lezl na nejvyšší věž v Soulu, před cílem ho zatkli

Alain Robert zahájil dnešní výstup na pátou nejvyšší budovu světa Lotte World Tower, která má 555 metrů, kolem 8:00 místního času. Všiml si ho ale člen ochranky mrakodrapu a upozornil policii.



Policisté překazili Robertovi výstup, když byl na úrovni 75. poschodí, a dopravili ho na závěsné pracovní plošině na střechu mrakodrapu. Do zásahu bylo nasazeno 14 hasičských vozů a 65 hasičů, napsal jihokorejský list Korean Herald.

Francouz po zatčení prohlásil, že chtěl svým pokusem o výstup na Lotte World Tower vzdát hold probíhajícím mírovým aktivitám na Korejském poloostrově. Doufá prý, že místní úřady vezmou tento ušlechtilý motiv v úvahu.

„Možná dostanu velkou pokutu, ale udělal jsem to kvůli tomu, co se právě teď děje mezi Jižní a Severní Koreou,“ prohlásil. „Je to můj způsob, jak poděkovat Kim Čong-unovi a Mun Če-inovi,“ dodal s poukazem na vůdce znepřátelených zemí, kteří se za poslední dva měsíce dvakrát setkali.

V minulosti pokořil lezec, kterému se přezdívá „pavoučí muž“ řadu mrakodrapů, včetně nejvyšší budovy světa Burdž Chalífy v Dubaji.

Lezení je můj život, řekl „pavoučí muž“