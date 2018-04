Chlapec se propadl do kanálu, v řece splašků přežil dvanáct hodin

Třináctiletý Jesse Hernandez si v neděli během rodinného setkání v jednom z losangeleských parků hrál s ostatními dětmi, když se pod ním prolomila prkna položená přes kanál. Nebohý chlapec spadl z osmimetrové výšky do valící se řeky splašků, která ho rychle odnesla pryč.



Ostatní děti okamžitě zavolaly pomoc a rozběhlo se horečnaté pátrání, do kterého se zapojilo přes sto lidí. Záchranáři během něj kromě jiného nasadili kamery připevněné na plovácích. Po více než dvanácti hodinách na jednom záběru spatřili otisky ruky na kanalizační rouře. Rychle proto v dané lokaci otevřeli kanál a na místo se vydala záchranná jednotka.

„První věc, kterou zaslechli, bylo volání o pomoc,“ uvedl pro agenturu AP vodohospodář Adel Hagekhalil z losangelské radnice. Záchranáři Jesseho vytáhli pomocí hadice, kterou spustili do kanálu.

Na denním světle mu okamžitě poskytli první pomoc. Především z něj proudem vody dostali splašky a pak mu vyčistili oči a nos fyziologickým roztokem. Jesse je pak poprosil o mobil a zavolal své matce. „Byl šťastný. Rodina byla šťastná,“ uvedl Hagekhalil.

Pátrací týmy chlapce objevily asi jeden a půl kilometru od místa, kde se propadl. Hasiči ocenili jeho odhodlání přežít a fakt, že dokázal najít vzduchovou kapsu, kde se vydržel při vědomí až do příchodu záchranářů.

„V každé podzemní lokaci a především tam, kde je odpad, mohou vznikat toxické plyny, jako je metan nebo sirovodík. Dýchatelný vzduch je proto klíčový,“ uvedl pro agenturu AP mluvčí hasičů Brian Humphrey. „Šance, že někdo spadne do kanálu a přežije, jsou velmi malé. Jemu se to však podařilo, což by mnozí označili za zázrak,“ dodal Humphrey.