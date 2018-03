ČSSD skončila ve ztrátě skoro 40 milionů, může za to propadák ve volbách

Strana v předstihu zveřejnila na své internetové stránce výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. Všechny strany posílají své zprávu o hospodaření Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Hamáček věnoval ČSSD 1200 korun I dárci jako by tušili, že loňské volby nebudou pro ČSSD žádná hitparáda. Na darech strana získala v roce 2017 jen necelých 4,8 milionů korun. Přitom například současný nový šéf Jan Hamáček dal straně návod, že je třeba šetřit a věnoval jí přesně 1200 korun, současný první místopředseda Jiří Zimola 2400 korun. Největší dar ČSSD dal hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek 190 tisíc. Expremiér Bohuslav Sobotka dal ČSSD 79 800 korun.

„Výsledky hospodaření oodrážejí výrazný neúspěch ve volbách,“ řekl Starec při představení zprávy ČSSD za loňský rok, kdy byla ještě nejsilnějí vládní stranou a po říjnových volbách spadla až k 7 procentům.

A to ještě stranu trápí „kauza Altner“, sporu s advokátem, který ČSSD pomohl získat její sídlo Lidový dům. Respektive s jeho dědici, protože Altner mezitím umřel. Starec řekl, že ČSSD přihlásila do dědického řízení pohledávky za 17 milionů korun. O ty by se tedy celkový dluh 338 milionů vůči Altnerovým dědicům snížil, kdyby strana s dovoláním k Nejvyššímu soudu neuspěla.

Z triumvirátu premiér Bohuslav Sobotka, volební lídr Lubomír Zaorálek a úřadující šéf strany Milan Chovanec nezůstalo od té doby nic. Strana si po zemětřesení ve volbách zvolila nové vedení - předseda Jan Hamáček, první místopředseda Jiří Zimola - a finační ztrátu podle Starce pokrývá kontokorentním úvěrem.

Bývalý premiér Sobotka před pár dny oznámil, že odchází i z Poslanecké sněmovny, a současní lídři ČSSD se pokoušejí vyjednat dostojné podmínky společnou menšinovoh koaliční vládu s ANO tolerovanou komunisty.

Pro letošek ČSSS počítá s vyrovnaným rozpočtem, když bude hospodařit se 137 miliony korun. Na komunální volby pošle strana z ústředí 24 milionů korun. Není to ale částka konečná. „Silně se na kampani budou podílet okresní a krajské organizace,“ uvedl Starec. Zatím nezveřejnil, kolik peněz dá strana na volby senátní.