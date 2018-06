Vyplula další loď s migranty. U břehů Itálie nezakotvíte, vzkázal Salvini

Podle agentury AP loď migranty vzala na palubu v mezinárodních vodách, zhruba 55 kilometrů od libyjského pobřeží. Během záchranné operace na místo později připlula i loď libyjské pobřežní stráže, která plavidlu nevládní organizace nařídila odplout do Španělska.

„Na to, že zakotví v italském přístavu, můžou zapomenout,“ napsal vzápětí na Twitteru šéf protiimigrační strany Liga a italský ministr vnitra Matteo Salvini. Španělé podle něj nevyčkali, než dorazí Libyjci, a v rychlosti na palubu naložili desítky běženců.

Italský ministr dopravy Danilo Toninelli v prohlášení uvedl, že obdržel formální žádost z ministerstva vnitra vedeného Salvinim, aby španělské organizaci Proactiva Open Arms neumožnili vstup do země s odůvodněním, že jde o „ohrožení veřejného pořádku“.



Po obdobných kauzách s loděmi Aquarius a Lifeline Salvini v pátek oznámil, že italské přístavy budou pro nevládní organizace, které pomáhají migrantům ve Středozemním moři, uzavřeny po celé léto.

Zástupci španělské charitativní organizace rovněž informovali o incidentu z pátku, kdy italští představitelé sdělili jejich lodi, aby na nouzové volání pašeráckého plavidla plného migrantů nereagovala a nechala to na libyjské pobřežní stráži. Krátce na to se dozvěděli, že v oblasti ztroskotala loď s běženci a o život přišlo pravděpodobně sto z nich. „Myslíme si, že to byli lidé právě z této lodi,“ tvrdí Ricardo Canardo z Proactiva Open Arms.

K italským břehům připlulo od roku 2014 více než 650 tisíc migrantů. Většinou se tam dostali poté, co byli zachráněni z moře u libyjského pobřeží. V italských uprchlických zařízeních se nyní nachází asi 170 tisíc běženců, počet příchozích nicméně letos poklesl, uvedla agentura Reuters. OSN odhaduje, že letos se již při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy utopilo téměř tisíc lidí.