K jezeru Loch Ness vyrazí DNA experti, prozkoumají legendu o příšeře

Mnohé více či méně pravděpodobné teorie popisují nestvůru různě. Podle některých je to jedinec plesiosaura, který nějakým způsobem přežil vyhynutí dinosaurů. Jiné mluví o obřím sumci či jeseteru. A hodně lidí věří, že údajná zjevení jsou jen klamy a dají se vysvětlit jako plovoucí kláda nebo vlny na hladině.

Profesor z novozélandské University of Otago Neil Gemmell tvrdí, že v lochneskou příšeru nevěří. Přesto se v červnu chce se svým týmem pustit do vědeckého dobrodružství, píše agentura AP. Navíc je to podle jeho dětí nejvíc „cool“ věc, kterou kdy udělal.

Gemmel říká, že tvorové za sebou při pohybu ve vodě zanechávají stopu DNA. Pochází z jejich kůže, peří, šupin nebo moči. Tým vědců odebere 300 vzorků vody z různých částí jezera a z různé hloubky. Následně vyfiltrují organický materiál a z něj získají DNA. Tu budou poté zkoumat pomocí techniky původně určené k výzkumu lidského genomu.

Výsledky analýzy pak vědci porovnají s databází známých druhů. Podle Gemmella by měli mít konečné odpovědi do konce letošního roku. „Jdu do toho s tím, že tam těžko bude příšera, ale chci tuto domněnku prověřit. Co určitě získáme, je pěkný přehled biologické rozmanitosti v jezeře Loch Ness,“ uvádí Gemmell s tím, že skutečným odhalením může být třeba počet invazivních druhů.

Je přesvědčen, že zastánce teorie o lochneské příšeře rozhodně od víry v bájného tvora neodradí, pokud vědci žádné důkazy o jeho přítomnosti v jezeře nenajdou. Už mu prý někteří z nich nabízeli další teorie. „Nessie“ prý odplula na dovolenou do moře skrz tajné podvodní jeskyně, nebo je mimozemského původu a nenechává tak za sebou stopu DNA.

„Každý chceme mít v životě nějakou záhadu, kterou nakonec vyřešíme. V tom tkví duch objevování. A občas nemusíme najít to, co jsme očekávali,“ uzavírá Gemmell.