Polil ženy vařící vodou, teď jde z vězení. Trest už splnil účel, uvedl soud

Do vězení se čtyřiatřicetiletý Lipan dostal za útoky vařící vodou na ženy. Muž v létě 2015 jednu dívku opařil na zádech vodou z rychlovarné konvice, druhá oběť se vychrstnuté vodě, která ale už trochu vychladla, stačila vyhnout.

Lipan své jednání vysvětloval tak, že se se ženami chtěl seznámit. Znalci tehdy před soudem uvedli, že byl nejspíš frustrovaný životem a z chování lidí k němu. „Vzhledem k nízkému intelektu a lehké mozkové dysfunkci jednal v náhlém popudu,“ argumentoval jeho obhájce Hynek Navrátil.

Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jej nakonec soudy poslaly na 3,5 roku do vězení. „Vy máte, lidově řečeno, velikou kliku, že se poškozená neotočila o vteřinu dříve a vy jste tu vodu nechrstl na citlivé části těla,“ řekl tehdy Lipanovi soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 a připomněl, že vařící vodou zasáhl zezadu dívčino rameno, záda a hýždě a nikoli obličej.

Nyní Lipan uspěl u Obvodního soudu pro Prahu 4 s žádostí o podmíněné propuštění. „Hlavně mě to mrzí. Kdybych to mohl vrátit, tak bych to neudělal,“ litoval před senátem svých činů. Soudu předložil potvrzení, že by v případě propuštění pracoval jako traťový dělník a měl také zajištěné bydlení.

Pomohlo hodnocení z věznice a zajištěné živobytí

K dobru mu také přispěl příznivý posudek z věznice. Podle něj se ve výkonu choval ukázněně, dostal několik odměn za brigádnické práce a byl bezkonfliktní.

Státní zástupce Pavel Suchánek označil Lipanův případ jako hraniční. Sice se se dopustil závažného trestného činu, ale splnil všechny podmínky pro podmínečné propuštění. Proto navrhl, aby na něj soud uvalil delší zkušební dobu a dohled probačního úředníka.

Tomu nakonec předsedkyně senátu Monika Kozelková vyhověla. „Všechny tři podmínky podmínečného propuštění byly splněny. Časová, polepšení se a záruka prognózy vedení řádného života,“ vyjmenovala soudkyně. Přihlédla také k tomu, že Lipan pykal ve vězení poprvé.

„Soud má za to, že dosavadní průběh výkonu trestu svůj účel splnil,“ řekla Kozelková. Podmíněné propuštění je pravomocné, jelikož státní zástupce se na místě vzdal možnosti podat stížnosti.

Lipan se tak místo zbývajících osmi měsíců ve vězení dostane na svobodu, ale čeká ho čtyřletá zkušební doba a také se musí hlásit probační službě.

Takto muž vypovídal v prosinci 2015 před soudem: