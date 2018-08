Vylidňování malých obcí by mohly zabránit nižší odvody, navrhují lidovci

„Trend vylidňování malých obcí je třeba zastavit,“ řekl první místopředseda KDU-ČSL Jurečka. Sleva by pomohla lidem s nižším příjmem, jejichž vyměřovací náklad je nižší než 1,5násobek průměrné mzdy.

Přijetí jeho návrhu by znamenalo, že by pracujícím manželům nebo partnerům zůstala v peněžence tisícovka měsíčně navíc. A tu podle místopředsedy lidovců pak mohli využít na dopravu dětí do škol, do zaměstnání nebo na nákupy.

Návrh, pokud by byl přijat, by se mohl dotknout asi 1 850 obcí, z velké části v příhraničních oblastech bývalých Sudet. Na slevu by podle výpočtu KDU-ČSL mohlo dosáhnout až 233 tisíc obyvatel a ročně by nová sleva na sociálním pojištění stát vyšla na necelých 1,4 miliardy korun.

„Minimálně chceme, aby se o tom otevřela debata,“ řekl Jurečka. Příliš ho ale nepřekvapilo, že k návrhu ve středu vláda Andreje Babiše zaujala negativní stanovisko, protože ho označila za nesystémový krok.

Podle místopředsedy lidovců jde o to, aby se politici začali bavit o pomoci oblastem, na které z Prahy není tolik vidět, a když předloží vláda návrh, v němž budou kritéria pomoci nejmenším obcím nastavena trochu jinak, nemá problém ho podpořit.