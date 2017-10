Lidovci míří do opozice a nepodpoří vládu. Čunkovi se to nelíbí

„Přijali jsme usnesení, že celostátní výbor navrhuje, aby KDU-ČSL odešla do opozice a nepodporovala, ani neumožnila vznik menšinové vlády ANO,“ řekl Bělobrádek, jaké doporučení přijal celostátní výbor lidové strany. Schválit to ještě musí širší vedení celostátní konference.

Názoru celostátního výboru lidovců oponoval hejtman Čunek, který na jarním sjezdu kandidoval neúspěšně proti Bělobrádkovi. „Já jsem přesvědčen, že strany kandidovaly proto, aby se účastnily na vládě anebo aspoň nějakou vládu podpořily. Podle mě nové volby nejsou žádným řešením,“ uvedl. Zatím to ale vypadá tak, že jeho názor, aby lidovci pomohli s vládou Babišovi, je v KDU-ČSL v menšině.

„Já jsem deklaroval a také to splním, že dám funkci k dispozici,“ uvedl v pátek vicepremiér a šéf lidovců Bělobrádek. Lidovci totiž ve volbách do Sněmovny získali 5,8 procenta a hlasů a mají deset nově zvolených poslanců.

Oproti výsledku před čtyřmi lety, kdy se vrátili v čele s Bělobrádkem do Sněmovny a vyjednali si tři místa v koaliční vládě Bohuslava Sobotky, si tak pohoršili. Na druhou stranu lidovci byli jediní z vládní trojice ČSSD, ANO, KDU-ČSL, kteří nemuseli kvůli nějakému skandálu či špatné výkonnosti vyměnit některého ze svých tří členů vlády.

Na slabším výsledku lidovců, než jaký čekali, se mohlo projevit, že až do léta připravovali předvolební koalici s hnutím STAN, ale na poslední chvíli od ní couvli, když podle některých průzkumů veřejného mínění nebylo jisté, že by taková koalice překročila desetiprocentní hranici. STAN pak odmítl jít do voleb na kandidátce lidovců a obě uskupení do voleb šla sama. Obě se také do Sněmovny dostala, ale jejich zastoupení ve Sněmovně není příliš silné. KDU-ČL má deset poslanců, hnutí STAN šest.

Prakticky všechny tradiční strany doplatily na silný nástup protestních stran a hnutí. Uspěly nejen ANO, ale i SPD Tomia Okamura a Piráti.

Babiš se nyní chystá sestavit menšinovou vládu doplněnou o nestraníky, jak řekl v pátek iDNES.cz. Občanští demokraté, kteří si jako jediní z tradičních stran od posledních voleb polepšili, totiž Babišovu nabídku jít do vlády odmítli, stejně jako další strany. Všem vadí mimo jiné to, že byl Babiš obviněn kvůli podezření na podvod při čerpání evropské dotace na farmu Čapí hnízdo.