Stovky migrantů v Libyi utekly z detence, využily bojů v Tripolisu

Podle Reuters z detenčního centra u silnice na letiště uprchlo asi 1 800 migrantů. Agentura se odvolává na nejmenovaného humanitárního pracovníka působícího na místě. Libyjské úřady zprávy zatím nepotvrdily.

Boje na jihu Tripolisu vypukly minulý týden, kdy se do sebe pustily ozbrojené skupiny soupeřící o moc, území a státní peníze. Ve čtvrtek kvůli bojům úřady za pomoci OSN přesunuly několik set migrantů ze záchytných center v Tripolisu do bezpečí, protože ostraha záchytných center uprchla. O víkendu uprchlo z vězení v hlavním městě 400 trestanců.

Italská vláda v pondělí popřela zprávy, že se v Libyi chystá vojensky zakročit. „Kategoricky popíráme, že se italské speciální jednotky připravují na intervenci v Libyi. Itálie dál pozorně sleduje vývoj situace na místě... a spolu se Spojenými státy, Francií a Británií vyzvala k okamžitému ukončení bojů,“ uvedla v komuniké italská vláda.

„Vylučuji vojenské zásahy, které nic neřeší. A to by měli pochopit i ostatní,“ potvrdil ministr vnitra Matteo Salvini, který naznačil, že vinu za libyjskou krizi nese Francie. „Někdo za tím (za nestabilní situací v Libyi) bezpochyby stojí. Nic se neděje náhodou. Obávám se, že někdo z egoistických národních ekonomických důvodů ohrožuje stabilitu Afriky a potažmo i stabilitu Evropy.

Na otázku novinářů, zda měl na mysli Francii, Salvini reagoval: „Myslím toho, kdo začal válku, ke které nemělo dojít, organizuje volby, aniž vyslechne spojence, OSN či Libyjce.“ „Zeptejte se v Paříži,“ reagoval Salvini na dotaz, zda Libyi stále pokládá za bezpečný přístav, tedy místo, které dokáže běžencům poskytnout ochranu.

Libye po Kaddáfím

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Více než 600 000 se jich dostalo do Itálie v uplynulých čtyřech letech, kdy pašeráci lidí využili bezpečnostního vakua v této severoafrické zemi.



Od loňského léta ale počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské pobřežní stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k lodím, které by migranty přepravily do Evropy.

Libye se nicméně od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 zatím nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě neuznává vládu v Tripolisu, která má podporu OSN.