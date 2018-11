To radši zemřeme. Migranti odmítají vystoupit z lodi na pobřeží Libye

Přes sedmdesát běženců z Afriky už devátý den odmítá opustit loď, která je vyzvedla ze Středozemního moře a odvezla do Libye. Tam by se migranti měli vrátit do detenčních táborů, odkud většina z nich utekla. Právě toho se však nejvíce bojí. Mnozí z nich říkají, že raději zemřou, než aby se nechali znovu mučit a zneužívat.