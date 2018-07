Unikát na dětském kosmickém táboře. Češi se poprvé spojili s Rusy z ISS

Areál univerzity by zřejmě byl během prázdnin prázdný nebýt českých, ruských, irských či britských holek a kluků od 10 do 16 let. Rozhodli se na týden ponořit do světa vesmíru a možná to budou právě oni, kteří se jednou vydají prozkoumat stav beztíže.



Ve chvíli, kdy se stanicí budeme komunikovat, se kosmonauti budou pohybovat právě nad Evropou. „Nebude to poprvé, co ji během tohohle dne minou,“ vysvětluje nám Natálie Sudlianková z Rusko-české smíšené obchodní komory. „ISS oběhne Zemi během jednoho dne šestnáctkrát,“ doplnila.

„Mezinárodní letní škola se koná na počest výročí 40 let od společného letu Vladimíra Remka a Alexeje Gubareva,“ uvedla organizátorka a náměstkyně ředitele společnosti RISKSAT Olga Morozová.

Půl roku domlouvané spojení s ISS navazujeme ve tři hodiny odpoledne. Z plátna na nás hledí kosmonauti Expedice 56 Oleg Artěmjev a Sergej Prokopjev. Podle Milana Halouska z České astronomické společnosti se jedná o výjimečnou událost. Je to totiž poprvé, co se Česká republika spojí s ruskou posádkou z ISS. Možnost položit otázku dostalo devět dětí.

První dotaz se týká pěstování pozemských rostlin ve vesmíru. Desetiletého Šimona zase zajímá, zda byli dva členové ze současně šestičlenné posádky ISS někdy v České republice a zda je naše země vidět z vesmíru. „Byl jsem v Česku, přesněji v Karlových Varech, na rehabilitaci po letu do vesmíru. Samozřejmě jsem navštívil i další města včetně Prahy,“ řekl Artěmjev. „Česko je velmi krásná země a žije v něm přívětivý národ. Z vesmíru Česko vypadá velmi nádherně,“ dodal.

Právě po zodpovězení otázky nejmladšího účastníka letní školy vytáhl kosmonaut z kapsy malého plyšového Krtečka, kterého používala jako indikátor stavu beztíže posádka Expedice 56 pod vedením Andrewa Feustela, a nechal jej se volně vznášet před kamerou.



Kotrmelec ve vzduchu

Andrea se mužů ptá, zda ubíhá čas tam nahoře jinak. „Ve vesmíru a na Zemi běží čas stejně, ale vše závisí na rychlosti kosmické lodi vzhledem k Zemi. Pokud bychom letěli v kosmické lodi rychlostí blízkou rychlosti světla, dva dny na palubě lodi by odpovídaly bezmála století na Zemi. Rychlost ISS je hodně vzdálená rychlosti světla, dosahuje 8 kilometrů za sekundu, což znamená, že za tisíc dní bude kosmonaut žít asi 2 až 3 vteřiny v budoucnosti,“ vysvětlil jí Prokopjev.

Jednoho z posledních tázajících zajímalo, zda lidem na stanici nechybí gravitace. Aby kosmonauti dokázali, že je stav beztíže baví, udělali kotrmelec ve vzduchu. Děti jejich číslo odměnily potleskem.

Kosmonauti se s dětmi loučí po 23 minutách, tedy o osm minut později, než měli končit původně. To se podle Halouska nestává často.

Vyrábění raket i stav beztíže

Po spojení s ISS se děti přesunuly ven na soutěž modelů raket, které vytvořily během workshopů. Raketového modelářství se zúčastnil i Rober Auro. Podle něj na stavbě rakety bylo nejtěžší dávat dohromady záchranný systém. A přestože se mu škola i aktivity během týdne velmi líbily, do vesmíru létat nechce. „Jsem raději nohama na zemi,“ podotkl.

Letní kosmická škola Na organizaci akce se podílelo ruské velvyslanectví v Praze, Česká kosmická kancelář, Rusko-česká smíšená obchodní komora, agentura Essential Communication, ruská státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos a společnost RISKAT, která pro Roskosmos zařizuje vzdělávací programy.

Dětské modely míří navzdory ne zcela ideálním podmínkám opravdu vysoko. Zpět na zem padají s vypuštěným padákem. Právě vyrábění vlastních raket bylo jedním z vrcholů letní školy. „Měli jsme zde vzácného lektora Vladimira Menšikova, který se stal třikrát světovým šampionem v modelování raket,“ uvedla Sudlianková.

Děti na neobvyklém táboře také vyrobily indikátory pro stav beztíže, webové stránky Liberce, učily se i základům satelitního snímkování Země. Pět dní jim dělal společnost ruský kosmonaut Sergej Avdějev, který do roku 2005 držel světový rekord v délce pobytu ve vesmíru (747 dní). Čas byl i na klasické kratochvíle, jako byla diskotéka nebo výlety po okolí.

Většina z 41 účastníků neobvyklého tábora opouštěla prostor liberecké univerzity s úsměvem na tváři. „Určitě bych sem jela příště znovu,“ uvedla Andrea. A takovou možnost zřejmě mít bude. Pořadatelé totiž plánují týdenní letní školu zopakovat i v roce 2019.