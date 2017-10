Vláda oznámila cenu za vepřín v Letech, stát ho koupí za 450 milionů

Smlouva s firmou AGPI, která vepřín provozuje, by měla být podepsána v nejbližší době, řekl po jednání vlády ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Provoz vepřína by mohl být podle dřívějších informací ukončen do několika měsíců, na místě tábora má během nejbližších let vzniknout památník.

Za nepřiměřenou vzhledem k odhadní ceně považuje konečnou sumu ministr financí Ivan Pilný (ANO). Odhad se podle něj pohyboval kolem 200 milionů, proto v srpnu pro uzavření smlouvy nehlasoval. „Já jsem velice rád, že se ta věc konečně vyřešila, protože to trvalo opravdu dlouho a už se s tím muselo něco udělat i na základě mezinárodních odezev. Ale předpokládal jsem, že ta cena bude respektovat soudní odhad, což se nestalo,“ řekl Pilný.

Podle Hermana je dohodnutá suma vyšší než odhad i z toho důvodu, že zahrnuje i veřejný zájem na odkupu vepřína. „Podle mého názoru je to korektně vyjednaná částka, která odpovídá všem parametrům,“ uvedl s tím, že firma AGPI neměla důvod svůj areál prodávat a stát ji musel přesvědčit.

„Odůvodnění, že jde o veřejný zájem, mi úplně nesedí, protože tady jde především o veřejné peníze. A já si myslím, že pan ministr kultury by je dokázal utratit jiným způsobem než dávat bonifikaci někomu, kdo si postavil prasečák na místě, kde nikdy stát neměl,“ oponoval Pilný.

Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě. Kupní smlouva nabude účinnosti po Novém roce, uvedl dříve místopředseda představenstva AGPI Jan Čech. Společnost AGPI původně upřednostňovala výměnu za vepřín na jiném místě, letos ale souhlasila s finanční kompenzací. Pozemky pod budovami patří státu.

Podle Čecha by smlouva měla být podepsána příští týden, konkrétní datum zatím není. Chov, kde je ve třinácti halách 13 tisíc prasat, začne firma příští týden utlumovat. Provoz bez zvířat a zaměstnanců předá AGPI státu na konci března 2018. Jestli chov obnoví jinde, zatím firma nerozhodla.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva kultury by po podpisu kupní smlouvy následovala demolice výkrmny, asanace prostoru, zpracování projektové dokumentace k památníku a jeho výstavba. Úprava areálu je záležitostí dalších let.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovoří víc než dvě dekády, předchozí vlády problém odsouvaly. Česko za vepřín na romském pietním místě sklízelo kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění farmy několikrát vyzval také Evropský parlament.

Cena za vepřín se odhadovala na několik stovek milionů korun. V červnu 1998 tehdejší ministr Vladimír Mlynář řekl, že soudní odhad ceny vepřína činil v té době 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů 140 milionů, vlastníci ale požadovali 300 milionů korun. Prezident Miloš Zeman před několika měsíci uvedl, že ještě jako premiér farmu odmítl zrušit, protože by to daňové poplatníky tehdy stálo asi 400 milionů.

Zeman je prý také proti likvidování prosperujícího podniku. Už dříve mluvil o tom, že by o práci přišla řada lidí. Podle Hermana v letském vepříně pracuje ale jen osm zaměstnanců.