V USA zachránili legendární stroj z operace Overlord, bude znovu létat

Dvoumotorový letoun Douglas C-53 Skytrooper byl jedním z klíčových letounů při mohutné ofenzivě spojeneckých sil v Normandii během 2. světové války. V čele letky byl 6. června 1944 stroj jménem That’s All, Brother (volně přeloženo jako To je všechno, brácho, pozn. red.). Do krvavé bitvy na jeho palubě směřovaly desítky parašutistů.

Když válečná vřava utichla, letoun se, podobně jako tisíce další, dostal do soukromého vlastnictví. Dlouhá desetiletí chátral, putoval od jednoho majitele k druhému, až skončil v americké Arizoně. V roce 2007 se mu vydali po stopě zámořští historici a milovníci vojenské techniky. Jedním z nich byl Matt Scales, který tehdy pátral po osudech Johna M. Donalsona, někdejšího pilota tohoto stroje.

Společně s rezervistou amerického letectva Kenem Tilleym Scales vypátral identifikační číslo, které měl letoun vyvedené v zadní části trupu. Následně pak v archivech procházeli veškerou dostupnou dokumentaci. Podařilo se jim sestavit poměrně přesnou mapu toho, jak stroj po válce cestoval po světě. Obávali se, že ho ve Spojených státech jeden z majitelů rozmontoval.

Nakonec letoun objevili ve městě Mesa v Arizoně. Jeho vlastník se zrovna stroj chystal prodat, opatřil mu i nový nátěr. „Ohromilo nás, že je stále pohromadě. Navíc jsme měli štěstí v tom, že letadlo bylo na prodej. Oslovili jsme proto každé muzeum i nadšence do válečné techniky a prosili je, aby se pokusili tento kus historie zachránit,“ popsal Tilley serveru The New York Times.

Archivní záběry letounu That’s All, Brother:

Pomoc však nepřicházela. Po dvou letech skončil letoun v rukách nového majitele, společnosti, která se specializuje na přestavbu starých letadel. Scales majitele kontaktoval a vyprávěl mu vše, co o okřídlené legendě 2. světové války věděl. Příběh se donesl k jednomu z lokálních blogerů, který ho v letech 2013 a 2014 publikoval. Cesta k záchraně That’s All, Brother skončila u organizace Commemorative Air Force, která se specializuje na záchranu historických letounů.

Sen o návratu do Normandie

Hlavní kurátor organizace Keegan Chetwynd byl zprvu skeptický a nevěřil, že by byl stroj v tak dobrém stavu, aby ho bylo možné rekonstruovat. Po nastudování materiálů změnil názor, zavolal majiteli a slíbil mu odkoupení. V roce 2015 se armádním nadšencům podařilo na serveru Kickstarter vybrat slušný obnos peněz, za který letoun koupili a zafinancovali i jeho obnovu.

Testovací nastartování motoru proběhlo v prosinci loňského roku, v následujících dnech jsou v plánu první zkušební lety (projekt můžete sledovat i na Facebooku). Cílem restaurátorů je, aby se mohl That’s All, Brother účastnit vzpomínkových akcí u příležitost 75. výročí vylodění v Normandii, které připadá na červen 2019.

Létal i v Československu

Stroj Douglas C-47 byl americký dvoumotorový dopravní letoun, který byl v podstatě vojenskou verzí dopravního letounu Douglas DC-3. V mnoha úpravách sloužil jako nákladní, výsadkový, záchranný i cvičný letoun. Na bojištích 2. světové války se účastnil operací Market Garden, Overlord, Husky, Varsity a Avalanche. Velkou roli hrál i během válek v Koreji a Vietnamu.



Ve Spojených státech vyrobili 10654 kusů tohoto stroje, přes dva tisíce jich bylo sestaveno licenčně v SSSR - například Lisunov Li-2. Dalších 485 letounů bylo dokončeno v Japonsku u firem Nakajima a Showa. Do poválečného Československého vojenského letectva byl typ zařazen pod označením D 47. Čtyřicet ze 72 zakoupených C-47 létalo u ČSA.

Motorová zkouška ze 14. prosince 2017: