V Mnichově odmítli dotankovat íránský vládní letoun, pomohl až Bundeswehr

17:30 , aktualizováno 17:30

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf se v polovině února dostal do nečekaných problémů. Při cestě na bezpečnostní konferenci do Mnichova mu zdejší letiště nebylo schopné dotankovat palivo. Dodavatelé se odvolávali na americké sankce namířené proti Íránu. Do vzduchu letounu pomohla až německá armáda.