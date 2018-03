Olympijský sen se vrací. Česko oprašuje plány na pořadatelství

Před lety totiž projekt, pod kterým byl podepsaný tehdejší pražský primátor Pavel Bém, skončil totálním fiaskem. Za 70 milionů zůstalo jen logo, pár studií a série fotografií Herberta Slavíka. Jediným větším pozůstatkem tehdejších budovatelských aktivit je metro v Letňanech, které končí v polích, kde měly původně stát olympijský stadion pro 65 tisíc diváků a vesnička, z níž se měl po hrách stát univerzitní kampus.

I proto jsou to úvahy velmi nesmělé. Jako je ta šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, který se po zlatém úspěchu Ester Ledecké v korejském Pchjongčchangu na serveru iDNES.cz zasnil: „Byl bych rád, kdybychom se dočkali olympiády v Praze.“

Hned nato však dodal, že by v tuto chvíli asi taková akce vůbec nezískala podporu. V kuloárech ale Kejval i někteří politici podle informací MF DNES tuto myšlenku v posledních měsících zmiňují stále častěji. Vede je k tomu několik věcí, třeba výrazný růst české ekonomiky.

Pomoc pro sportoviště

Právě hospodářská krize byla jedním z důvodů, proč Praha olympijská před lety zkrachovala. Pak je to zjevná sympatie premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše pro sport a budování nových sportovišť. A konečně, olympiáda by mohla změnit i pozici sportu v Česku. Zvlášť po loňské dotační kauze na ministerstvu školství funkcionáři a odborníci žehrají na to, že kluby mají problém získat od státu podporu byť jen na základní provoz.

„Není to otázka lidí, dodavatelů, investorů, ale celého systému, který sport bere jen jako jakousi zájmovou činnost, a ještě ne úplně chtěnou. Nevytváří společenské klima k tomu, aby byla postavena řada sportovišť, v podpoře sportu nejsme ani na třetině evropského průměru z roku 2009,“ říká šéf komise ČSSD pro sport Michal Kraus. Sám by prý uspořádání olympiády v Česku intenzivně podporoval.

„Je to hezký sen, který by si přála spousta lidí. Ale v tuto chvíli asi tak reálný, jako kdyby si stodvacetikilový člověk řekl, že vystoupí na Mount Everest,“ přiznává Kraus.

Přihlášení se k olympijské kandidatuře v blízkých letech není reálné i proto, že z her se stala ještě větší akce než kdy dříve. Olympiády v Číně nebo v Rusku byly kromě sportovního svátku často i demonstrací síly jednotlivých velmocí.

„Jistěže můžete po hrách mnoho tribun rozmontovat, aby nezůstaly betonové pomníky. Ale už jen bezpečnostní situace ve světě je taková, že udělat dnes nízkorozpočtovou olympiádu je skoro protimluv,“ zamyslí se Kraus.

Olympiáda v Česku by tak podle něho byla možná až v případě změny situace ve světě a také ústupu trendu megalomanských olympiád. A v to věří i někteří poslanci.

Otevřu to, slibuje poslanec ANO

„Pokusím se to téma otevřít na příštím podvýboru pro sport,“ říká poslanec ANO Jaroslav Bžoch. „Jako sportovci by se mi moc líbilo mít olympiádu v Česku. Ta myšlenka je zajímavá. Je mi jasné, že kdyby tady nějaká olympiáda měla být, bylo by to hodně daleko v budoucnosti. Ale kdyby se to dalo skloubit s výstavbou sportovišť, která po celé zemi potřebujeme, nebylo by to vůbec špatné,“ uvažuje Bžoch.

„Z hlediska ČSSD jako strany tady problém není, jsme pro,“ přidává se Kraus. „Sám jsem byl už v roce 2004 jeden z prvních signatářů výzvy k olympiádě v Česku. Bohužel velmi dobrou myšlenku tehdy uchopili velmi špatní lidé,“ zmiňuje Kraus projekt Praha olympijská.