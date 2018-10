Na zrušení dvou časů je shoda, ale severské státy chtějí zimní, jižní letní.

Tento víkend si budou Češi i další Evropané přeřizovat hodinky, protože v noci na neděli se mění čas. Možná je to už poslední přechod na zimní čas v historii. Evropská komise už navrhla směrnici, která ukončí pro mnohé nepříjemný rituál s posunem času.



Vznikl však jeden problém, možná větší, než se na počátku myslelo. Evropané se budou muset rozhodnout, jestli si ponechají letní, nebo zimní čas. MF DNES udělala velkou anketu mezi příslušnými ministerstvy dvaceti států Evropské unie plus Švýcarska, aby se vyjádřily, který čas chtějí.

Jak se ukázalo, Evropa je v pohledu na věc rozdělená. I respektované internetové noviny Politico.eu uveřejnily na začátku října článek, podle kterého jsou Seveřané (Dánové či Finové) pro zimní čas a Jižané (třeba Kypr nebo Portugalsko) pro letní.

O co se hraje? Například, kdyby i v zimě fungoval letní čas, rozednívalo by se dopoledne později než dnes. Ale zase by se stmívalo později. Příští týden se uskuteční v Grazu zasedání evropských ministrů, kde se o reformě budou bavit.

Letní čas mírným favoritem

Anketa MF DNES především ukázala, že letní čas chce Německo, asi nejvlivnější země EU. „Spolkový ministr pro hospodářství Peter Altmaier měl od začátku jasný postoj. Podporuje plán změnu času zrušit a vyjadřuje se pro stálý letní čas. Chtěl by proces v diskusi s ostatními členskými státy plynule urychlit,“ uvedla pro MF DNES Annika Einhornová, mluvčí německého ministerstva hospodářství.

Finská vláda si dokonce sama dala udělat sociologický výzkum a vyšlo pro změnu, že Finové by spíše stáli o permanentní zimní čas.

Sociologická agentura STEM/MARK si nechala udělat výzkum na téma střídání času a vyšlo, že 65 procentům Čechů stávající přeřizování dvakrát ročně rozhodně nebo spíš nevyhovuje. Celkem 44 procent respondentů se pak vyslovilo pro čas letní (jen 24 procent pro zimní, zbytek neví).



Pozoruhodné je, že rovněž 44 procent lidí v průzkumu uvedlo, že by každá země EU měla mít právo rozhodnout si o svém času. Většina – 56 procent – ale pořád upřednostňuje jednotný čas v celé Evropské unii.

Řekům střídání vyhovuje

České ministerstvo dopravy ještě nemá hotové své stanovisko, které bude v Evropě prosazovat. „Upřednostňujeme dohodu v rámci celé Evropské unie, aby pak nedocházelo u jednotlivých členských států k přechodu na různé časy. Nemůže se stát, že by například sousední Německo, Rakousko, Polsko nebo Slovensko měly jiné časy než Česká republika,“ ujišťuje Jakub Stadler z českého ministerstva dopravy.

V Evropě je i jedna země, která by střídání času dvakrát ročně zachovala – a sice Řecko.Většina dalších zemí odpověděla, že si názor teprve tvoří, ale hlavně je pro ně důležitá shoda.

I nečlenskému Švýcarsku je jasné, že nemůže být „časovou dírou“, a přizpůsobí se. „Pro malou zemi, jako je Švýcarsko, je důležité vědět, pro jakou časovou regulaci se rozhodnou naše sousední státy,“ řekl MF DNES tamní vedoucí Institutu metrologie METAS Jürg Niederhauser.