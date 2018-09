V plastových boxech na letišti je víc bakterií než na toaletě, tvrdí studie

Mobilní telefony, počítače, kosmetika i různá příruční zavazadla. To vše má během bezpečnostní kontroly na letišti místo v plastových boxech. Dostanou se tak do kontaktu s tisícovkami lidí každý den. Málokoho však napadne, že by mohly obsahovat nebezpečné viry.

Výzkumníci z britské univerzity v Nottinghamu a z finského Národního institutu pro zdraví zkoumali vzorky na helsinském letišti během největšího provozu. Na povrchu boxů našli stopy virů, které způsobují rýmu nebo i chřipku. Výzkumníci ve studii uvádí, že tyto viry našli na polovině z testovaných nádob, zatímco například na letištních záchodech je neobjevili.

Studie by mohla pomoci vylepšit strategii proti šíření infekčních chorob po světě a také podpořit prevenci. Podle jejích autorů dosud nikdo přítomnost mikrobů a bakterií v letištním prostředí nezkoumal.

Studie byla součástí projektu EU nazvaného Pandhub, který má za cíl prevenci šíření rizikových patogenů právě v hromadné dopravě. Výsledky studie také přinášejí nové podněty pro vylepšení technologií používaných na letištích.

Podle výzkumníků ze závěrů studie nevyplývá, že by viry, které nalezli na povrchu letištních nádob, mohly přímo způsobovat onemocnění, nicméně dřívější výzkumy ukázaly, že mikroby mohou přežívat na různém povrchu i několik dní, píše list The New York Times.

Profesor Jonathan Van-Tam z univerzity v Nottinghamu, která se výzkumu účastnila, uvedl, že základní prevencí proti šíření infekčních chorob je řádné mytí rukou a kýchání do kapesníků, obzvlášť právě v prostorech, jako jsou letiště, kterými prochází velké množství lidí z celého světa.

VIDEO: Většina lidí si špatně myje ruce, zapomínají na palce

Nebezpečné bakterie lze nalézt i na dětských hračkách

Již dříve proběhly studie, které se zabývaly přítomností nebezpečných bakterií na povrchu různých běžně používaných předmětů. Američtí a švýcarští vědci zkoumali například povrch gumových kachniček, se kterými si děti běžně hrají při koupání ve vaně. Našli zde několik infekčních bakterií, které se běžně vyskytují u infekcí vzniklých v nemocnicích.

Na povrchu gumových kachniček našli 75 milionů bakteriálních buněk na čtvereční centimetr povrchu. Podle vědců je to způsobeno materiálem, ze kterého jsou vyrobeny. Ten pro bakterie slouží jako výživa a v kombinaci se špinavou vodou z koupání se vytváří ideální prostředí pro růst bakterií.

Podobně našli v Německu v roce 2017 výzkumníci více než 350 různých druhů bakterií na houbičkách na nádobí v běžných domácnostech. To je stejné množství bakterií, jako lze nalézt v lidských výkalech, upozornili výzkumníci.

Dalším běžně užívaným předmětem, kde lze nalézt velké množství bakterií, je mobilní telefon. V roce 2012 mikrobiolog Charles Gerba z univerzity v Arizoně objevil, že na mobilních telefonech lze nalézt až desetinásobné množství bakterií než se nachází na záchodových prkénkách. Upozornil také na to, že problémem není množství bakterií na mobilních telefonech, ale to, že lidé si je navzájem půjčují. Tím mezi sebou bakterie šíří a zvyšují riziko onemocnění.