Místo levných letenek zklamání. Po internetu se šíří nový podvod

Začíná to spotřebitelskou radostí. Na sociální síti se objeví nabídka, která začíná názvem letecké společnosti a pokračuje inzerováním extrémně výhodné letenky. Celá akce je většinou popsána jako oslava firmy a reklamní akce. Pokud ale uživatel splní všechny podmínky, dostane se na stránku, kde vyplní údaje o platební kartě, zaplatí nízkou sumu a tím to končí. K žádným letenkám se ale nedostane a informace o jeho kartě zmizí neznámo kde. Redakce iDNES.cz kontaktovala tiskové oddělení společnosti Ryanair, to se k záležitosti zatím nevyjádřilo.

V minulých dnech se tento podvod objevil poprvé v prostředí českého internetu. Na sociální síti Facebook začali uživatelé šířit nabídku prezentovanou jako výhodná akce irské letecké společnosti Ryanair, která zněla: „Ryanair nabízí pro KAŽDÉHO 2 letenky za pouhé jedno 1€, aby oslavil své výročí!“

První stížnosti už zaznamenala Fio banka: „Ano, o této podvodné akci víme, a to i díky tomu, že se na ni bohužel nachytalo pár našich klientů. Naštěstí šlo pouze o jednotky případů a škody nejsou vyšší než zmiňované jedno euro,“ uvedl za banku Jakub Heřmánek. Společnosti se už díky kontrolním mechanismům podařilo zastavit všechny další transakce, o které se podvodník pokoušel.

Pokud uživatel rozklikne odkaz s nabídkou, objeví se na jednoduché internetové stránce, která ho upozorní, že poté, co tento odkaz bude sdílet, se dostane do další fáze. Podvod tak tímto způsobem nevědomky šíří sami uživatelé mezi své známé a přátele.

V další fázi je uživatel nabádán, aby vyplnil kontaktní údaje, tedy především jméno a adresu, a v poslední fázi po něm požaduje stránka vyplnění údajů o jeho platební kartě. Ty pak mohou být použity k napadení účtu postiženého.

Podvedený zákazník se moc bránit nemůže

„Je pravděpodobné, že společnost nesídlí v České republice a pravděpodobně ani v Evropské unii. Velmi těžko se potom českému spotřebiteli na takovou společnost dosahuje,“ vysvětluje Petr Gloc z Asociace sdružení obrany spotřebitelů (SOS), proč se v podobných případech může spotřebitel jen těžko bránit.

Prostředí internetu je pro zákazníka obzvlášť nebezpečné. Gloc upozorňuje, že pokud na webové stránce chybí základní informace, jsou tím velmi omezené i možnosti České obchodní inspekce. Ve virtuálním prostředí je tedy uživatel odkázán především na svůj vlastní úsudek. Dobré je také kontrolovat IČO u podezřelého obchodníka.

„Doporučujeme spotřebitelům, aby hlavně zapojovali zdravý rozum. Pokud se objeví taková výhodná akce, je dobré k ní přistupovat střízlivě,“ vysvětluje Gloc a dodává: „Obzvlášť při nákupu po internetu je dobré si uvědomit, že nákup levnější věci obvykle s sebou nese riziko. Může se stát, že se zboží ke spotřebiteli vůbec nedostane nebo přijde vadné a rozbité.“

V minulosti se podobné případy objevily v zahraničí

Čeští internetoví uživatelé nejsou první obětí tohoto podvodu a zneužity byly v minulosti také značky dalších leteckých společností. Už na konci června letošního roku varovala na sociálních sítích o zneužití svého jména letecká společnost Singapore Airlines, v červenci pokus o podvod zaznamenala obyvatelka novozélandského Aucklandu ve spojitosti se společností Air New Zeland. Z příspěvků, které posílali uživatelé na sociální sítě Twitter a Facebook, vyplývá, že v minulosti byly podobným způsobem zneužity také další společnosti.

Společným jmenovatelem je vždy podobně formulovaná nabídka, která odkazuje k extrémně výhodné letence a maskuje se oslavou narozenin společnosti. Odkaz potom uživatele připojí na stránku flybooking-tickets.com, ta zůstává vždycky stejná, ačkoli samotné podvodné nabídky se pravidelně mění. Stejně to bylo i v případě společnosti Ryanair, podvodníci nabízeli lístky jako reklamní akci k výročí firmy. Ryanair byl založen na konci listopadu roku 1984 a žádné výročí aktuálně neslaví.