VIDEO: Vypadni, urážel muž v letadle ženu tmavé pleti. Nikdo nezasáhl

Na videu, které od jeho umístění na Facebook shlédly už téměř 2 miliony diváků, muž ženě nadává a snaží se ji odsunout na vzdálenější sedadlo. „Nemluv na mě cizím jazykem, ty hloupá krávo,” křičí v jedné pasáži muž.

Podle BBC celá hádka začala ve chvíli, kdy se muž nemohl dostat na své místo u okénka, protože sedmasedmdesátiletá žena podle něj vstávala příliš pomalu. To potvrdila i ženina dcera, podle které má její matka zdravotní problémy a obtížně vstává.

„Všichni byli v klidu, připravovali jsme se na odlet. Potom na palubu přišel muž, došel ke svému místu a začal na ženu u uličky křičet rasistické urážky,” popsal situaci pro BBC autor videa David Lawrence. „Křičel na ni, aby vypadla a dala nohy z cesty,” říká Lawrence, podle kterého nejprve do hádky nechtěl zasahovat nikdo z personálu.

„Kdybych se chovala tak jako on, kdyby se kdokoli černé pleti choval jako on, zavolali by ihned policii a vyvedli by mě z letadla,” komentovala incident ženina dcera. A právě nečinnost personálu sklidila největší kritiku. „Byl jsem šokovaný. Nepřišla žádná odezva, od nikoho,” líčí Lawrence.

Podle Ryanairu se jeho zaměstnanci řídí přísnými pokyny pro neukázněné cestující a ze situace vyvodí důsledky. „Pokud se pasažéři budou chovat tímto způsobem, zakážeme jim cestovat na palubách našich letadel, stejně jako v případě tohoto muže” zaznělo ve vyjádření.