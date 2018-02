Na palubě zříceného letadla byli i cizinci, život muži zachránil autosalon

Ruská tisková agentura Interfax zveřejnila seznam cestujících tragického letu 6W703, které mířilo z moskevského letiště Domodědovo do města Orsk na jihu Ruska. Byl mezi nimi i občan Švýcarska Ulrich Klaeui, který byl na pracovní cestě do Orsku. A také dva občané z Kazachstánu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi byli občané České republiky.

Na palubě letadla byly také tři děti. Sedmnáctiletý Ilja Poletajev, dvanáctiletý Jevgenij Livanov ve společnosti svého otce, a teprve pětiletá Naděžda Krasova, která cestovala s maminkou Oksanou. Na palubě bylo celkem 65 cestujících a 6 členů posádky. Drtivá většina cestujících pocházela z Orenburské oblasti, v níž Orsk leží.

Chodba letištní haly v Orsku

Mnozí pozůstalí na letišti v Orsku, kde měl An-148 přistát, na televizních záběrech skrývali své obličeje v dlaních. Podle starosty města byli na letiště povoláni psychologové, aby jim v těžkém okamžiku pomohli.



Na chodbě leteckého terminálu v Orsku se objevila pietně položená kytice karafiátů. Úřady zřídily pro blízké pasažérů krizovou linku a na Orenbursku už je vyhlášen státní smutek.



Lidem, kteří při leteckém neštěstí ztratili své blízké, vyjádřili soustrast představitelé řady zemí. Kondolenci do Ruska poslal také český prezident Miloš Zeman, který v telegramu adresovaném prezidentu Vladimiru Putinovi mimo jiné napsal: „Každého lidského života, který byl takto zbytečně ztracen, je mi hluboce líto. Soucítím s rodinami a blízkými obětí a se všemi, kdo v této pohnuté chvíli truchlí.“



Na veřejnost se dostal také příběh jistého Maxima Kolomejceva ze Soči, který měl původně v plánu v rodném Orsku oslavit s rodiči a přítelkyní 37. narozeniny. Už měli koupené letenky a Maxim chtěl v Orsku koupit i nové auto. Autosalon však vůz nakonec nestihl na neděli připravit a tak svoje letenky přebukoval na termín o týden později. To mu nakonec zachránilo život.



Letoun An-148 začal krátce po startu z moskevského letiště Domodědovo klesat a během pár minut zmizel z radarů. Ruská prokuratura, která už potvrdila, že havárii nikdo nepřežil, zahájila trestní řízení pro podezření z porušení pravidel bezpečnosti leteckého provozu. Sedm let staré letadlo mělo let zvládnout zhruba za dvě hodiny.

Podle BBC dostaly Saratovské aerolinky v minulosti zákaz mezinárodních letů a v současnosti létají hlavně mezi ruskými městy, ale i do Arménie a Gruzie. Letoun Antonov An-148, který je rusko-ukrajinské produkce, byl podle agentury TASS vyroben v roce 2010 v ruské Voroněži. Dopravce jej využíval od roku 2016.



Televizní stanice CNN upozornila, že katastrofou skončilo rekordně dlouhé 440 dní trvající období bez havárie osobního letadla s fatálními následky.