Na letišti v Moskvě srazilo letadlo člověka, stroj pokračoval v cestě

„Posádka jednoho z letadel letícího do Athén po vzletu oznámila dispečerům na letišti, že se na dráze asi srazila s nějakým zvířetem. Rozhodlo se, že se letadlo na letiště nevrátí, protože nic nesignalizovalo, že by bylo poškozeno,“ oznámila agentura Interfax.



Dispečeři poté nechali zkontrolovat dráhu, na které byla nalezena mrtvola muže. Původně se předpokládalo, že určení totožnosti si vyžádá testy DNA. Mezitím se však podařilo muže identifikovat, televize Ren TV informovala, že byl na místě nehody nalezen palubní lístek.



„Mrtvý se ukázal být občanem Arménie, vyhoštěným z Madridu do vlasti, v Moskvě měl přestoupit na další letadlo,“ napsal později Interfax. Agentura dodala, že deportovaný Armén na palubě letadla z Madridu do Moskvy páchal výtržnosti. Po přistání v Moskvě se vytratil, aniž by prošel celní a pasovou kontrolou. Jak se na dráhu dostal, je stále předmětem vyšetřování.