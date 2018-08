Jídlo v krabičce z domu? Zakázáno. Lesní školky řeší spor s hygieniky

Lesní školky zažívají v České republice boom. Loni se 37 z nich podařilo zapsat do školního rejstříku, čímž získaly příspěvky od státu, jenže na druhé straně si tím také zajistily kontrolu. Inspektoři totiž začali dohlížet na to, zda jsou v lesních školkách dodržována pravidla jako v ostatních školských zařízeních.

Jedním z nich je například to, zda děti ve školce dostanou oběd a dvě svačiny, na což mají ze zákona nárok. Některé školky se mohou s rodiči domluvit, aby jídlo dětem připravovali sami, jenže ne všude je to možné. Podle Asociace lesních mateřských škol si totiž každá hygienická stanice vykládá legislativu po svém. Některá tak stravu z domova povoluje, jiná ne.

Problém je, že lesní školky nemají podmínky, ve kterých by mohly jídlo dětem připravovat, chybí jim kuchyň, kterou mají klasické školky. Jediným řešením tak pro ně je dovoz jídel, jenže ne všechny školky mají možnost najít ve svém okolí vhodného dodavatele.



„Školkám hrozí, že v září neotevřou, pokud výklad hygienických stanic bude takový, že domácí způsob stravování není přípustný a jinou možnost školky nemají, protože nesehnaly dodavatele. My nyní vyjednáváme o tom, jak to bude dál, chceme, aby domácí stravování bylo běžnou možností, zatím je to pouze výjimkou a panuje v tom rozkol mezi kraji. Školky jsou proto ve velké nejistotě,“ řekla iDNES.cz předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Problém podle ní mají hlavně čtyři školky v Jihomoravském kraji. „Evidujeme dalších 130 školek, které nejsou zapsané do školního rejstříku a fungují v podobě lesních klubů. Čekají, jak to se stravováním dopadne, a zatím váhají se zápisem. Je otázka, jestli lesní školky přežijí,“ dodala Valkounová.

Ministerstvo školství je toho názoru, že lze stravování pojmout tak, že se školka s rodiči domluví, aby dítěti dávali vlastní jídlo, pokud o to budou jasně stát. „V případě požadavku zákonného zástupce na zajištění stravování ze strany mateřské školy musí pak mateřská škola v příslušném rozsahu stravování zajistit a poskytnout,“ říká mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Místo školní jídelny restaurace

Některé školky, které nemohou sehnat vhodného dodavatele, se snaží vymýšlet alternativy.



„Zřizovatelka to zařídila tak, že školce propůjčila místnost v místní restauraci, zařídila vlastního kuchaře, který nám vaří, a vývařovna nám do školky obědy i svačiny zaváží,“ říká Ivana Palasová z lesní mateřské školky Studánka v Berouně. Školka bude od září zapsaná ve školním rejstříku.

„Předtím jsme byli tři roky lesním klubem, kdy rodiče dětem vařili sami. Nyní to zařazujeme jako vzdělávací činnost, děti budou vedené k tomu, aby se podílely na vaření,“ dodala.



Jiné školky jsou rády, že našly nějakého dodavatele, i když to znamená, že ne vždy připravuje jídlo úplně podle jejich představ.

„V naší školce nejdříve vařili rodiče, poté jsme si zajistili externího dodavatele obědů a od září 2017 jsme vstoupili do rejstříku, hygiena nám doporučila, abychom odebírali obědy i svačiny od jednoho dodavatele, protože nebyl pod kontrolou spotřební koš. S dodavatelem jsme spokojeni, ale vidíme slabiny, například v zimě děti dostávaly mandarinku a mléko do lesa, to je moc nezahřeje,“ říká Martina Švejdová z Lesní mateřské školy skřítka Pohádky.

Redakce iDNES.cz oslovila krajské hygienické stanice s dotazem, zda si děti mohou nosit vlastní jídlo. A pokud ne, z jakého důvodu.

Hygienické stanice se odvolávají na vyhlášku ministerstva zdravotnictví z léta loňského roku, která ale o možnosti vlastního stravování nic nepíše.

„Děti si nemohou nosit stravu připravenou od rodičů, protože dle ‚školské‘ legislativy musí stravu zajistit mateřská škola,“ říká ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Marie Nosková. „V Jihočeském kraji jsou dvě lesní školky zařazené do rejstříku, obě mají zajištěnou stravu cateringovou službou včetně svačin,“ dodala.



„V Libereckém kraji máme v evidenci jednu lesní školku zařazenou v rejstříku škol, která je vybavena výdejnou. Dále máme pouze lesní třídy u klasických mateřských škol, které se zde v rámci stávajících školních jídelen i stravují,“ říká Zuzana Balašová z liberecké krajské hygienické stanice.

Moravskoslezský kraj zase říká, že nechává děti, aby si nosily vlastní jídla, pokud školka zajistí jejich řádné skladování a stravu uloží do jednorázových nebo omyvatelných obalů.

Zmatky tak způsobuje především to, že ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví není jasně napsáno, zda si děti mohou nosit vlastní jídlo, nebo ne. Zmatení jsou tak i hygienici. Asociace lesních mateřských školek proto nyní s úřady vyjednává o tom, jak nastavit legislativu do budoucna.