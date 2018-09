Šéf kolosu CBS Moonves rezignoval kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování

6:55 , aktualizováno 6:55

Jeden z nejlépe placených světových manažerů - šéf mediálního kolosu CBS Les Moonves rezignoval kvůli novým obviněním ze sexuálního obtěžování. Uvedla to televize CNN. CBS kauzu prošetřuje od červenci, kdy časopis The New Yorker zveřejnil první obvinění, další případy byly zveřejněny v neděli. Moonves obvinění odmítá.