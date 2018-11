Zákon má pomoci zajistit, aby pacient nebral léky, které jdou proti sobě

Do lékového záznamu pacienta má mít přístup jen lékař, který mu předepíše alespoň jeden recept a pacient si daný lék také vyzvedne. Lékárníkům, kteří budou lék vydávat, se záznam otevře jen na omezený čas, nebo při zadání čísla občanského průkazu. Pacient by jim ale mohl vstup do databáze o lécích, které užívá, zakázat. Zvláštní přístup budou mít záchranáři.



„Víme, že v České republice bohužel řada pacientů zemře v důsledku toho, že léky jsou předepisovány tak, že vlastně pacientovi v konečném důsledku uškodí a nikoliv pomohou,“ řekl ministr zdravotnictví. Problém je v tom, že některé léky jsou duplicitní nebo nesprávně fungují v kombinaci s jinými léky.



„Kdybychom neudělali tento další krok, bylo úplně zbytečné zavádět elektronický recept, protože to by v tom případě byly zbytečně vynaložené peníze. Elektronický recept nemá sloužit jen k tomu, že ho vytisknu elektronicky, to bychom dokázali za zlomek peněz, ale musíme mít informace, abychom pacienta nepoškodili,“ řekla šéfka zdravotního výboru Věra Adámková za ANO.



Návrh zákona nyní posoudí zdravotnický, ústavně-právní a petiční výbor Sněmovny. Kritizovali to hlavně poslanci ODS. „Jsou tam takové ty vznešené věty, které říkají: lékař může nahlížet jen, pokud to je potřebné k léčení. Ale to už jsme zažili tolikrát, že různé státní, soukromé a další subjekty můžou nahlížet jen tehdy, když to potřebují ke svému výkonu, a kolikrát jsme zjistili, že si nás někdo jen tak prověřuje. Že si někdo jen tak zjišťuje, co je o mně možné zjistit zajímavého,“ řekl poslanec ODS Marek Benda.

Lékový záznam si už nyní může na webu nebo v mobilní aplikaci zobrazit každý pacient. Přihlášení je možné na základě jména a hesla, které si může vyzvednout na kontaktních místech CzechPoint, nebo díky elektronickému občanskému průkazu, připojenému přes čtečku k počítači.