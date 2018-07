Největší lékárenské sítě chtějí dotace pro lékárny v odlehlých obcích

Návrh ve čtvrtek představil za asociaci, která sdružuje zhruba 650 lékáren, generální ředitel společnosti Dr. Max Daniel Horák.

Vznik fondu na podporu odlehlých lékáren je součástí dohody mezi segmentem lékárnické péče a zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok. K dispozici by v něm mělo být 48 milionů korun. Konečná pravidla stanoví ministerstvo spolu se zdravotními pojišťovnami.

„Navrhujeme podpořit lékárny tam, kde je dostupnost nad 20 minut. Podobně to mají například ve Švédsku. Mělo by jít o obce okolo 3 000 obyvatel,“ vysvětlil Horák. Lékárna by podle něj měla mít otevřeno aspoň 30 hodin týdně a mít obrat úhrad od zdravotních pojišťoven vyšší než 500 000 korun měsíčně.

O dotaci by rozhodovali úředníci a pojišťovny

O přidělení dotace by podle návrhu asociace měla rozhodovat nezávislá komise složená ze zástupců ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zdravotních pojišťoven. Měla by se podle nich udělovat vždy na rok.

Podle průzkumu České lékárnické komory je nyní 83 obcí s počtem obyvatel mezi 2 000 a 5 000. Všechny mají podle asociace ale dostupnost k další lékárně ve větší obci do 20 minut, kromě čtyř jsou dostupné do 15 minut. Ze zákona musí být dostupné v současné době všude do 35 minut.

Podle Horáka proto podpora odlehlých lékáren z fondu nebude příliš potřeba, je ale přesto třeba nastavit jasná pravidla. „V řadě případů se jedná o obce, které jsou vedle velkých měst, která jsou dobře dostupná,“ doplnil. Aby se lékárna uživila, musí podle něj být v obci lékař, který píše recepty.

V Česku je asi 2 500 lékáren, na jednu připadá asi 4 000 obyvatel. Aby se lékárna uživila, stačí podle Horáka i kolem 3 000. „Neefektivní lékárny by neměly blokovat nedostatkový personál tam, kde to není třeba,“ dodal Horák. Už teď je lékárníků a farmaceutických asistentů nedostatek. V lékárnách asociace jich chybí kolem 300. V oboru je nezaměstnanost kolem jednoho procenta.

Lékárník neboli farmaceut musí vystudovat čtyřletý obor na vysoké škole, farmaceutický asistent tříletý nástavbový obor na vyšší odborné škole. Podle provozního ředitele lékáren Benu Michala Jurči by bylo lepší, aby se obor vrátil zpět na střední školy, kde byl dříve. Pro studenty by byl podle něj atraktivnější.

Spolek Vaši lékárníci CZ představil před týdnem svoji variantu regulace lékárenské sítě. Kromě umístění v obci nad 3 000 obyvatel navrhuje také omezit vznik nových lékáren do 500 metrů od jiné. Podle ředitele asociace Josefa Vaníčka je ale taková vzdálenost ve velkých městech nereálná.