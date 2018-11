Polští lékárníci přeprodávali léky do zahraničí, Česko sloužilo k tranzitu

16:15 , aktualizováno 16:15

Polská policie zadržela 11 lékárníků, kteří drahé a špatně dostupné léky prodávali do zahraničí. Podle vyšetřovatelů lékárníci zásilky nejdříve posílali do Česka, odkud pak mířily do Německa a Británie. Pachatelé jsou obviněni z účasti na organizovaném zločinu, praní špinavých peněz a porušení zákona o léčivech.