Lékárníci budou muset ověřovat pravost léků, navrhuje vláda v novele

návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služby. Vláda nepodpořila lidovecký návrh, aby lidé ze znevýhodněných lokalit dostávali slevu 500 korun na sociálních odvodech. Jde podle ní o nesystémový krok.





lidovecký návrh, aby lidé ze znevýhodněných lokalit dostávali . Jde podle ní o nesystémový krok. Posudkoví lékaři by od ledna neměli spadat pod státní službu, znovu by se měli řídit zákoníkem práce, což podle vlády přiláká více praktiků. Služba se potýká s nedostatkem lékařů léta.