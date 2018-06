Lékaři bez hranic si platili prostitutky, někteří za sex nabízeli léky

Nezisková organizace Lékaři bez hranic (MSF) podle svého prohlášení usiluje „o zajištění pracovního prostředí bez obtěžování a zneužívání“, využívání služeb prostitutek charita striktně zakazuje. Několik informátorů z jejích řad však prozradilo BBC, že právě k placení za sexuální služby při misích v Africe často dochází.

BBC to řeklo osm pracovnic charity. Jedna z nich, která už pro organizaci nedělá, údajně přistihla vysoce postaveného kolegu vyslaného do Keni, jak si do ubytovacího zařízení organizace vodí dívky.

„Ty dívky byly velmi mladé a proslýchalo se o nich, že to jsou prostitutky,“ popsala. Dodala, že bylo „jasné“, že tam byly kvůli sexu. „Podle mého kolegy, který bydlel dlouhou dobu ve stejné budově, to bylo běžné,“ uvedla.

Protože byl muž „vysoce postavený“, žena se cítila tak, že proti němu nemůže vznést námitky. „Cítila jsem, že někteří ze starších mužů rozhodně zneužívají své pravomoci. Pobývali tam dlouho a zneužívali svého vysokého statusu západního humanitárního pracovníka,“ dodala.

Směňování léků za sex

Rozšířenost placení za sexuální služby potvrdila i další z pracovnic charity pomáhající HIV pacientům ve střední Africe. Její kolega prý dokonce nastěhoval jednu z místních žen do areálu, kde zaměstnanci MSF bydleli. „Bylo naprosto zřejmé, že šlo o prostitutku, ale on o ní mluvil jako o přítelkyni a ona s ním trávila každou noc,“ uvedla.

Popsala však i své další zkušenosti. „Viděla jsem jednoho ze svých kolegů, byl to o hodně mladší muž, jak jde na záchod s místní prostitutkou. Protože pracovala v místním baru, věděla jsem, kde s ní můžu mluvit. Později mi řekla, že spolu měli sex a on jí zaplatil,“ nastínila žena.

Sama informátorka prý také byla sexuálně obtěžovaná některými z kolegů. Život jí prý nejvíce znepříjemňoval jeden konkrétní muž, který si před ní vodil do ubytování prostitutky.

„Nejhorší bylo, když jsem na několik týdnů odjela. Vrátila jsem se do svého pokoje a našla použité kondomy, o kterých lidem vyprávěl, že je tam nechal úmyslně. Bylo mi z toho špatně,“ popsala.

Žena kolegovo nevhodné chování nahlásila vedoucímu. Ten jí sice nabídl mediaci, ale také řekl, že pokud záležitost se svým kolegou nevyřeší, přijde o práci.

Podle další z informátorek však sexuální zneužívání míří ještě dál. Vysoce postavený kolega jí měl vyprávět o tom, jak místním dívkám nabízel léky výměnou za sex.



„Řekl, že je tak snadné směňovat medicínu s těmi jednoduchými dívkami v Libérii,“ tvrdí žena. „Prohlašoval, že hodně mladých dívek, které ztratily své rodiče kvůli ebole, by výměnou za léky udělaly cokoliv sexuálního,“ nastínila.



Řekla, že se tím chlubil jí a poté i „docela hodně“ třem nebo čtyřem dalším lidem, kteří také pracovali v Libérii. BBC se toto obvinění nepodařilo potvrdit a MSF potřebuje víc informací, aby mohla začít nařčení vyšetřovat.

Už několikátý skandál za tento rok

Obvinění byla vznesena proti logistickým pracovníkům, netýkala se lékařů či sester. „Přestože máme na místě nahlašovací mechanismy, kde se dají podávat stížnosti, tak víme, že musíme udělat víc. To proto, abychom zajistili, že se o nich ví, věří se jim a lidé, kteří je potřebují, je využívají,“ uvedla výkonná ředitelka britských MSF Vickie Hawkinsová.

Stanice BBC mluvila s celkem osmi ženami, které pracovaly pro MSF v Evropě či v polních kancelářích v Africe. Ženy popsaly prostředí charity jako „toxické“. Všechny vypovídaly anonymně kvůli obavě, že je zahraniční neziskové organizace, jejichž pracovníci se často mísí, umístí na černou listinu.

Nejedná se však o první skandál s placením za sexuální služby, se kterým se neziskové organizace tento rok potýkají. Oxfam, jedna z nejznámějších charitativních organizací na světě, čelila mezinárodnímu skandálu v únoru. Její vedoucí pracovníci si měli platit prostitutky během mise na Haiti v roce 2010 (více jsme psali zde).

O nevhodném sexuálním chování svých pracovníků promluvil i Červený kříž. Mezinárodní výbor Červeného kříže od roku 2015 opustilo celkem jednadvacet pracovníků, kteří navzdory zákazu platili za sexuální služby (informovali jsme zde).