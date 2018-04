Doktorů ubývá, přiznává ministr. Chce fakultám poslat víc peněz

Lékařské fakulty v minulých měsících upozornily, že v dalších letech bude více lékařů odcházejících do důchodu než přibude nových absolventů. Nutné je také upravit nesoulad platů mezi učiteli v lékařství a jejich kolegy v praxi. „V akademickém roce 2019/2020 dostanou lékařské fakulty poprvé navíc až o 500 milionů korun,“ slibuje ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch v reakci na současnou situaci ve zdravotnictví.

Fakulty přijímají zhruba každého desátého zájemce. V loňském roce na lékařských fakultách v Česku studovalo přes 21 tisíc lidí, absolventů bylo okolo 2 500. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Asociace děkanů lékařských fakult, děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleksi Šeda, by bylo potřeba navýšit počet studentů o pětinu až čtvrtinu. „Největší je nedostatek praktických lékařů pro děti a dorostence,“ připouští ministr Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví chce proto ještě v tomto pololetí předložit vládě vypracovaný desetiletý akční plán pro navýšení počtu studentů. „S garancí deseti let, takže fakulty budou mít jistotu, že pro studium přijatých uchazečů budou mít peníze,“ vysvětlil Vojtěch.

Peníze půjdou přímo pouze lékařským fakultám. Ty v současnosti dostanou asi dvě třetiny toho, kolik pro studium svých žáků potřebují. Zbytek financí fakulty získají od studentů ze zahraničí, kteří studují anglické studijní programy. Loni jich bylo asi 3 400.

Problémem jsou i platy učitelů lékařství

Průměrný plat učitelů lékařství na fakultě je mezi 22 až 28 tisíc korun hrubého. Ten se zvyšuje po dosažení titulu docenta, což ale trvá deset až patnáct let. Poté stoupne zhruba na 45 tisíc korun, u profesorů na 50 až 60 tisíc korun. Často jim fakulty nabídnou jen poloviční úvazek a proto lékaři z klinické praxe kombinují výuku s úvazkem v nemocnici. To ale není možné u teoretických oborů.

„Peníze, které fakulty ročně od ministerstva zdravotnictví dostanou, půjdou i na zvýšení platů. Samy si ale určí o kolik,“ vysvětlil Vojtěch.



Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky je v současné době docentům lékařských fakult v průměru 55 let, 14 procentům je přes 70 let. U profesorů je průměr 63 let, více než 70 let je 17 procentům z nich.