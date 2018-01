Konec přesčasů u policie zdarma a tajné služby pod větší kontrolou

Počátek roku je pro mnohé spojený s legislativními změnami a ani letošní rok není výjimkou. V účinnost vstupují mimo jiné tři novely.

Například změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ruší 150 hodin povinných přesčasů bez nároku na odměnu nebo na náhradní volno. Novinka se týká policistů, hasičů, celníků a pracovníků Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Zdarma budou muset sloužit nad rámec pracovní doby pouze při vyhlášení krizových stavů.

Příslušníkům se také nově zavede zkušební doba. Ta potrvá šest měsíců a během ní obě strany mohou zrušit služební poměr bez udání důvodu. Řeší to dosavadní problém, kdy bylo poměrně obtížné propustit pracovníka, u něhož se v prvních měsících ukázalo, že pro práci nemá nutné předpoklady.

Po uplynutí zkušební doby by pak příslušník měl mít nárok na náborový příspěvek ve výši 30 až 150 tisíc korun. Pokud odslouží šest let, tak ho ani nebude muset vracet. Součástí novely je také zvýšení úmrtného. Z původního trojnásobku měsíčního platu se zvýšilo na dvanáctinásobek.

Přísnější kontrola tajných služeb

Od Nového roku budou se také zpřísní dohled nad tajnými službami. Až dosud Sněmovna kontrolovala pouze Bezpečnostní informační službu a Vojenské zpravodajství. Od letošního roku k tomu přibude i Úřad pro zahraniční styky a informace. Kandidátem na předsedu komise by měl být podle informací iDNES.cz bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Tajné služby budou nyní podléhat dvoustupňové kontrole. Kromě sněmovní komise vznikne i orgán nezávislé kontroly složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných lidí. Ten by měl dohlížet na to, zda civilní kontrarozvědka, rozvědka a Vojenské zpravodajství nepřekračují své pravomoci.

Všichni jeho členové musí být starší 40 let a mít vysokoškolské právnické vzdělání. Také musí mít prověrku na stupeň přísně tajné. Na každé z pěti míst navrhne vláda dva kandidáty. Z nich pak vybere Sněmovna. Orgán by měl přitom kontrolovat i takzvané „živé kauzy“. Výjimkou budou situace, kdy by mohly zmařit účel probíhající akce, odhalit totožnost zpravodajců či osob, které jednají v jejich prospěch.

Strážníkem od 18 let

Změny se chystají také na obecní strážníky. Ti budou smět při krizových situacích, velkých sportovních či společenských akcích nebo při demonstracích pomáhat i mimo svůj region. Bude také snížena věková hranice pro vstup k městské policii. Místo nynější 21 let se budou moct k městské policii hlásit i čerstvě plnoletí.

Podmínkou pro vstup k městské policii ale zůstává maturitní zkouška. Se zbraní budou navíc strážníci sloužit až od 21 let, kdy je možné získat zbrojní průkaz pro výkon povolání. Takže případní mladší zájemci o práci u městské policie budou muset chodit neozbrojení.

Součástí novely o obecní policii je i změna pravidelného intervalu pro pravidelné přezkušování strážníků. Ze současných tří let se prodlužuje na pět let.