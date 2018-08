Piráti chtějí lidem umožnit beztrestně si pěstovat pět rostlin konopí

„V České republice je přes 550 tisíc lidí, kteří porušují zákon tím, že manipulují s konopím pro vlastní potřebu. Jedná se o činnost, která není nebezpečná, ale je u nás pořád postavena mimo zákon,“ zdůvodnil návrh strany poslanec Tomáš Vymazal.

„Návrh je z mého pohledu střízlivý, rozumný, není to žádné drama,“ řekl bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Návrh Pirátů totiž nepředpokládá možnost, že by se s vypěstovaným konopím pro vlastní potřebu mohlo dál obchodovat. Vobořil, který je sám členem ODS, s Piráty v otázce uvolnění restrikce vůči konopí spolupracuje.

Piráti v pátek spustili veřejnou konzultaci k zákonu, aby zjistili, jak se k problému staví společnost. Veřejná konzultace se koná na internetové adrese regulacekonopi.cz a Piráty zajímá názor lidí na množství konopí, které by se lidé měli mít možnost pro osobní potřebu pěstovat, kolik gramů konopí by mělo být legální skladovat doma a na množství, které by si směli vzít s sebou mimo obydlí.

„Čtvrtá otázka je, jestli by mělo být za nějakých okolností umožněno jiným dospělým osobám bezúplatně předat nějaké množství konopí,“ řekl Vymazal. Veřejná konzultace bude probíhat do poloviny října a její výsledek strany zohlední v konečné podobě zákona, který pak strana do konce měsíce podá.

„My jsme jedna z neliberálnějších zemí v oblasti alkoholu, tabáku. Tohle je přesně jedna z věcí, které musíme trošku narovnat,“ uvedl bývalý národní protidrogový koordinátor Vobořil.