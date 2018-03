Otěhotněla po transplantaci ledviny. Lékař se bál, že dítě bude postižené

Jana Bosáková s chronickým onemocněním ledvin bojuje už šestatřicet let. Během léčby už podstoupila všechny možné způsoby náhrady ledvin až po transplantaci. Letos ji pravděpodobně čeká už třetí v pořadí.

„Ve svých dvaadvaceti letech jsem dostala zánět ledvin. Velmi rychle poté mi selhaly a musela jsem podstoupit náhradu funkce ledvin, dialýzu. Měla jsem štěstí a po nějaké době mi lékaři úspěšně transplantovali novou ledvinu,“ popsala své začátky nemoci.

Miminko donosila i s transplantovanou ledvinou

I přes vážné zdravotní problémy je Jana šťastnou matkou dnes už 26letého syna. „Přirozeně jsem otěhotněla pět let po první transplantaci ledviny. Cítila jsem se zdravá a na miminko se moc těšila,“ vzpomíná. Svým těhotenstvím způsobila rozruch a lékaři se mezi sebou začali dohadovat, jaké účinky na těhotenství budou mít léky, které tehdy brala.

„Oslovila jsem lékaře z nemocnice Motol, který došel k závěru, že užívání těchto léků je podobné jako podstupování chemoterapie a mé dítě bude pravděpodobně postižené,“ popsala dnes 60letá pacientka. Ale chlapeček se narodil zdravý a dodnes je své matce velkou oporou. „Můj syn mě velmi podržel, když mi po druhé transplantaci darovaná ledvina za pět let přestala fungovat a já musela opět začít s dialýzou. Navíc s pouze invalidním důchodem mi chyběl stabilní příjem,“ popsala.

Osmá nejčastější příčina úmrtí u žen

Chronické onemocnění ledvin postihuje téměř 195 milionů žen, každoročně na něj 600 tisíc z nich umírá. U žen je tak osmou nejčastější příčinou úmrtí. U mužů se rozvine v méně případech než u žen. Většina nemocných poškození ledvin zjistí často velmi pozdě. Nemocné ledviny totiž většinou nevarují předem výraznou bolestí.

Dialýzou nebo transplantací je však léčeno daleko méně žen než mužů. „U žen se onemocnění rozvíjí pomaleji a mají z něho menší obavy. To v konečném důsledku vede k pozdějšímu zahájení léčby dialýzy nebo tato léčba není zahájena vůbec,“ uvedl primář dialyzačního centra pražské Nemocnice Na Bulovce Vladimír Vojanec (co hrozí, když přijdete pozdě, jsme psali zde). Dalším důvodem je i to, že ženy jsou daleko častěji dárci ledviny než jejími příjemci.

Možným důvodem onemocnění mohou být opakované záněty močového měchýře, kterými ženy trpí daleko častěji než muži. Ve většině případů se pak jedná o pacienty s diabetem a kardiovaskulárními chorobami. „Rizikovou skupinou jsou například kuřáci nebo lidé obézní. Také platí, že výskyt onemocnění se zvyšuje s přibývajícím věkem,“ upozornil Vojanec.

Vyšetření ledvin nebolí a zabere jen deset minut

Ukázka z vyšetření ledvin

Paní Jana se svou nemocí bojuje dál. Letos se po čtrnácti letech opět připravuje na transplantaci ledviny. „S přibývajícím věkem rizika a komplikace u transplantace narůstají. Společně s pacientkou jsme proto dospěli k rozhodnutí, že věk šedesát let je tak akorát a vše by mohlo proběhnout v pořádku,“ vysvětlila situaci vedoucí lékařka dialyzačního střediska na Homolce.

Na Světový den ledvin, který připadá na osmého března, se otevře 26 dialyzačních středisek, kam mohou zájemci bez objednání přijít a nechat si ledviny vyšetřit. Seznam pracovišť je k dispozici na www.světovydenledvin.cz. Vyšetření trvá zhruba deset minut a provádí se ze vzorku moči a krve. Lékař pak se zájemci probere rizikové faktory.